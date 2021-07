Oana Zăvoranu, atac dur la adresa cântăreței Andreea Bălan: “Zici că e anorexică, are părul ca o mătură”. Ce a spus despre fiicele divei și ale lui George Burcea

Oana Zăvoranu continuă războiul pornit împotriva influencerițelor, dar și cel îndreptat spre vedetele din showbizul românesc, iar Andreea Bălan este una dintre cântărețele pe care le-a atacat recent. Controversata actriță a criticat-o pe jurata de la “Te cunosc de undeva!” pentru felul în care arată și “a taxat-o” în legătură cu decizia luată în legătură cu fiicele pe care aceasta le are cu fostul soț, George Burcea.

Oana Zăvoranu, atac dur la adresa cântăreței Andreea Bălan

În vârstă de 48 de ani, Querida și-a spus părerea despre Andreea Bălan în stilul său caracteristic în cadrul celui mai nou video urcat pe canalul ei de YouTube. Actrița care o interpretează pe Diva în serialul “Sacrificiul” consideră că artista este mult prea slabă. Potrivit dezvăluirilor făcute de blondă în urmă cu trei luni, la înălțimea sa de 1,65 m are o greutate de 49 de kilograme; ea a împlinit 37 de ani pe 23 iunie.

“Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea. Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte…

Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?”, a declarat Oana Zăvoranu.

Controversata brunetă a criticat-o pe Andreea Bălan pentru hotărârea de a promova anumite produse alături de Ella și Clara.

“Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns”, a mai precizat Querida în timpul filmărilor pentru emisiunea sa.

Oana Zăvoranu, replici acide pentru Elena Gheorghe

Nu doar iubita lui Tiberiu Argint a fost făcută cu ou și cu oțet de Oana Zăvoranu, ci și colega sa de trupă, Andreea Antonescu, Giulia Anghelescu și Elena Gheorghe.

“Cântă bine, Elena chiar are voce, dintr-o famile serioasă, mai scoate câte o piesă, mai apare pe la TV, simpatică, chiar simpatică fata, ok, la locul ei, non-conflictuală. Ce să faci tu femeie, cu piciorul ăla, zici că ți-am dat cu ciocanul peste fiecare deget și ți-am făcut degetele mov. Ești o femeie finuță, ce-i cu ciocanele alea? Ce faci cu trențele alea pe tine? Tu te-ai dilit? Tu ai uitat să fii artistă și femeie, chiar dacă ai copii”, a spus actrița despre cântăreața Elena Gheorghe.

