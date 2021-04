Câte kilograme are Andreea Bălan la 1,65 m înălțime: “Ca de obicei”. Cântăreața s-a filmat când s-a urcat pe cântar

Andreea Bălan este una dintre artistele de la noi care este foarte atentă la alimentație și face multă mișcare, chiar dacă, de mai bine de un an au fost interzise concertele. Cântăreața lucrează la coregrafii care de care mai interesante alături de Petrișor Ruge și trupa sa de dansatori. Și, recent, ea a dezvăluit ce greutate are la cei 1,65 m pe care îi are în înălțime.

Andreea Bălan a dezvăluit câte kilograme la 1,65 m înălțime

În vârstă de 36 de ani, Andreea Bălan s-a urcat în urmă cu câteva ore bune pe un cântar ca să vadă dacă a luat în greutate sau a mai slăbit, iar momentul a fost înregistrat cu smartphone-ul. Jurata de la “Te cunosc de undeva!” nu a fost singura care s-a cântărit… atât Clara, cât și Ella și-au dorit să descopere câte kilorgame au.

“Am primit acest cântar, hai, Ella. 17”, a spus vedeta pe filmarea publicată pe Instagram Stories. Iar când s-a urcat ea pe cântar, a spus: “Acum eu… 49. Ca de obicei!”. Ulterior, artista a chemat-o și pe mica sa prințesă și, spre surprinderea ei, Clara cântărește mai puțin de 15 kilograme.

“Nu mănânc multe dulciuri și în general mănânc de două ori pe zi, un singur fel. Nu mănânc multă pâine, nu mănânc prăjeli și atunci pot să îmi permit o dată la 2-3 zile să mănânc o amandină”, a declarat Andreea Bălan într-un interviu mai vechi pentru libertatea.ro.

Andreea Bălan are două fetițe cu George Burcea

În vârstă de 36 de ani, cântăreața a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016, când a născut-o pe Ella Maya. Surioara copilei, Clara Maria, a venit pe lume pe 4 martie 2019. Ziua în care și-a cunoscut a doua fetiță a fost și cea în care Andreea Bălan a primit a doua șansă la viață! Și asta pentru că, în timp ce se afla încă în sala de operații, ea a făcut stop cardio-respirator, însă, incidentul a fost gestionat cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România.

În perioadele dificile, vedetei i-a fost alături fostul soț, George Burcea; ei s-au despărțit la începutul anului trecut. Actorul și-a refăcut viața alături de Viviana Sposub, fostă prezentatoare la Pro TV, iar Andreea Bălan a început relația cu Tiberiu Argint în vara anului trecut.

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories