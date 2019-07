Oana Zăvoranu, copleșită de amintiri triste: ”Am decis să îl țin lângă mine pentru totdeauna”

View this post on Instagram

O poza de acum 12 ani alaturi de sufletul si regele inimii mele MARTY THE KING, imi umple sufletul si mintea de amintiri pe care le pretuiesc mai mult ca pe orice…un suflet care imi amintea prin aceeasi privire de tata, un suflet care a stat langa mine nedezlipit in cele mai grele si triste momente din viata mea De aceea Marty ramane UNIC si am decis sa il tin langa mine pentru totdeauna ♥️♥️♥️ Marty, te iubeste mama ta mai mult decat pe oricare altul, indiferent cati copii vor mai fii sau sunt…in viata un singur copil blanos iti marcheaza existenta, iar acela fara vreun dubiu, AI FOST TU COPILUL MEU FRUMOS, BUN, INTELIGENT, SOFISTICAT, SENSIBIL, IUBITOR CA NIMENI ALTUL SI ARISTOCRAT PANA IN MADUVA OASELOR! 👑 Pretuiesc fiecare secunda petrecuta langa tine si esti in fiecare zi in sufletul meu puiu meu frumos cu ochii ca cerul LOVE YOU FOREVER MY ANGEL BOY 😻😻😻🙏🙏🙏♥️♥️♥️👑👑👑 Oana ♊️ Profit de aceasta ocazie si va rog in continuare sa semnati petitia Link-ul este la mine in BIO, sau aici : https://www.petitieonline.com/oprii_ilegalitile_in_gestionarea_cainilor_fr_stpan