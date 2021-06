Oana Zăvoranu, o nouă replică acidă la adresa lui Pepe: „S-a folosit de momentele grele din viață mea”

Între Oana Zăvoranu și Pepe a izbucnit un „război” și pare că nimic nu îi mai poate opri, de data asta. După ce artistul a făcut dezvăluiri uluitoare despre căsnicia lor în cadrul interviului organizat de către Damian Drăghici, bruneta nu a stat prea mult pe gânduri și a ripostat.

Deși au trecut 11 ani de la divorț, cei 11 ani de relație, dintre care 5 de căsnicie, sunt parcă șterși cu buretele de cei doi, care nu au reușit nici până acum se înțeleagă.

Deranjată maxim de faptul că Pepe a numit-o „cea mai mare greșeală a vieții lui”, Oana Zăvoranu spune că s-a săturat de persoanele care s-au folosit de numele ei pentru a face un ban în plus.

„Legendele nu mor niciodata! Ca venise vremea si pentru lucruri bune, dupa atatia ani de mizerii fortate si induse de diverse personaje care s-au folosit de momentele grele din viata mea pentru a-si creste imaginea sau pentru a face un banut in plus!

Nu ma dezic de nimic din ce am spus sau facut in trecut, dar mortii cu mortii, vii cu vii! Life goes on! Pe smecherie si finete! Va pupa Oana Boss! 😎”, a scris Oana Zăvoranu pe contul său de Instagram.

Declarațiile lui Pepe care au enervat-o pe Oana

După ce Oana a fost cea care a dat tonul, după ce a făcut dezvăluiri picante, la podcastul lui Cătălin Măruță. Pepe s-a dezlănțuit:

„Mi se pare cea mai greșeală din viața mea. Ea e cea mai mare greșeală din viața mea, dar am învățat foarte multe și, învățând foarte multe din această greșeală, de aceea nu vreau să mai am legătură cu ea. Mă uit în trecut și nu îmi vine să cred:

. Nu-mi pare rău, că eu pentru dragoste și iubire mă cert cu toată lumea. Dar când arunci cu noroi mi se pare mult. Nu a mai fost să fie, de ce mă ataci? Am văzut acum câteva zile, numai tâmpenii spune. Dacă aș sta să le dezvolt, i-aș da motiv să apară la televizor” , a declarat Pepe.

