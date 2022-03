Oase, dezvăluiri despre cearta cu CRBL. De ce nu îşi mai vorbesc cei doi

Oase şi CRBL au avut o relaţie frumoasă de prietenie, ba mai mult decât atât, cei doi au reuşit să câştige cea de-a doua ediție a show-ului Asia Express. În prezent aceştia nu îşi mai vorbesc, iar recent, în cadrul unui interviu, concurentul de la „Dancing on Ice” a dezvăluit motivele.

Oase a fost invitat la podcastul „Stai să zic eu’”, cu Dragoș Mușat și Cosmin Natanticu, acolo unde a făcut declarații despre ce s-a întâmplat între el și CRBL.

„Pot să spun că este o dezamăgire. Dacă el vrea să ne punem să vorbim, eu sunt pentru. Îmi pare rău că ne-am certat, dar eu am încetat să mai vorbesc cu el, indiferent de ce. Ideea este că da, îi știam familia, copilul. Eu am suferit. La cât de încăpățânat e, eu cred că și-a blocat creierul să nu mă mai vadă vreodată vizual”, a spus oase, potrivit revistei Avantaje.

CITEŞTE ŞI: CARE ESTE ATMOSFERA DIN CASA LUI CRBL. ELENA A POVESTIT CUM SE SIMTE FIICA ARTISTULUI CARE ESTE PLECAT LA SURVIVOR

„Am fost foarte dezamăgit”

În acelaşi timp, Oase a făcut câteva dezvăluiri şi despre o înregistrare video pe care CRBL a făcut-o la un moment dat, în care îl ataca și îl acuza de trădare: ”Eu nu i-am mai răspuns lui în prima fază pentru ce s-a întâmplat. La videoclipul ăla pe care l-a făcut cu diss-ul, eu am fost foarte dezamăgit. Poate chiar l-a durut și așa s-a exprimat el. Băi, dar nu face asta după atâta timp, vino și vorbește cu mine dacă vrei. Eu nu am mai vorbit deloc cu el de atunci. M-a dezamăgit intrarea asta de videoclip.

Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta. Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! (Fii bărbat). Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut”.

Sursă foto: Instagram