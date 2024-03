Adrian Mutu (45 de ani) este pasionat de caii-putere și, în ultima perioadă, a apărut la volanul mai multor super-bolizi. Potrivit surselor CANCAN.RO, garajul „Briliantului” s-a îmbogăţit, recent, cu încă un exemplar senzaţional. Un Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe cu facelift și-a comandat antrenorul lui CFR Cluj, fiind primul „tanc” de acest tip ajuns în România. Aflați, în continuare, cât a plătit ex-„tricolorul” pe „monstrul” cu peste 450 de cai putere.

„După muncă și răsplată” – este o vorbă veche din bătrâni, iar Adrian Mutu a tras din greu, și-a dat sufletul pe teren, iar în prezent se poate mândri cu o „bijuterie” la care mulți pot doar visa. Antrenorul a investit o parte din banii pe care îi are în conturi în achiziționarea unui Mercedes-Benz, pe care a achitat nu mai puțin de 120.000 de euro. „Lovelele” nu au fost, însă, o problemă pentru fostul atacant al echipei naționale.

Primul model face flit ajuns în România

Noul GLE 53 AMG Coupe valorează în jur de 110.000 de euro, dar fiecare opțiune pe care Adrian Mutu a „bifat-o” a adăugat logic și mai mult la prețul final. Potrivit surselor CANCAN.RO, modelul cu facelift este primul de acest tip care a ajuns în România. „OZN-ul” ex-internaționalului este prevăzut cu motor de 3 litri, șase cilindri în linie, 451 de cai-putere și atinge viteza maximă de 250 km/h. O adevărată „bijuterie” cu care antrenorului lui CFR Cluj eclipsează, cu fiecare ocazie, asistența.

„Exclus” de grup pentru că avea Alfa Romeo

Totuși, la începutul carierei de fotbalist, Adrian Mutu a simțit pe propria-i piele ce înseamnă să nu conduci un super-bolid. Recent, a dezvăluit că brazilianul Ronaldo i-a cerut încă de la primul antrenament să parcheze mai departe de intrarea în baza de pregătire, deoarece deținea un Afla Romeo, pus la dispoziție de Inter.

„Când am venit cu Alfa Romeo la Inter, m-am dus să las mașina în parcare. A ieșit Ronaldo și m-a întrebat cu ce mașină am venit. Cu Alfa Romeo, i-am răspuns, asta mi-a dat-o clubul. Nu, nu, aici e parcarea 1, doar Ferrari și Lamborghini, du-te în parcarea 3, mi-a zis el. M-am dus în parcarea 3, am venit înapoi vreo cinci minute pe jos până la vestiare.

Mă mai întâlneam pe autostradă cu ei, eu cu Afla Romeo, pâr-pâr, ei treceau, opreau, îmi făceau cu mâna! E o mentalitate de campion, când mergi la Inter nu mergi cu Alfa Romeo, mergi cu Ferrari, cu Lamborghini, mergi cu mașini tari, te îmbraci bine, pentru că ești la Inter”, a declarat Adrian Mutu în cadrul podcast-ului găzduit de Codin Maticiuc.

Ulterior, situația avea să se schimbe. La doar 24 de ani, Adrian Mutu juca la Chelsea și avea Aston Martin Vanquish, cu care defila, cu fiecare ocazie, mândru.