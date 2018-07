Omul care a denunțat așa-zisa șpagă de 200 mii € a aranjat totul în duba Poliției!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente explozive din ”Dosarul Transferurilor”. (Reduceri mari la jocuri PC) Omul care a denunțat așa-zisa șpagă de 200 de mii de euro ar fi aranjat totul în duba Poliției! Discuțiile dintre Alexandru Constantin Roșu și Teodoris Manole sunt absolut incredibile.

Primul denunț a fost făcut în data de 14 aprilie 2015, de către Alexandru Constantin Roșu. Apoi, în 3 iunie, același an, au urmat declarațiile incriminatoare ale soților Teodoris și Gabriela Veronica Manole. De precizat că Alexandru Roșu , zis „Pătrat", și Teodoris Manole, zis „Doris", fuseseră trimiși în judecată la începutul lunii aprilie 2015 de Parchetul Tribunalului București, într-un dosar privind peste 30 de furturi de locuințe. Iar Roșu chiar primise o condamnare de 17 ani și jumătate.

Pe 20 februarie 2018, magistraţii instanţei supreme au decis condamnarea la cinci ani şi opt luni de închisoare a lui Victor Becali, Ioan Becali a primit şapte ani şi patru luni de închisoare, în timp ce Cristian Borcea a fost achitat, în dosarul în care au fost acuzaţi că i-au dat mită aproape 200.000 de euro fostei judecătoare Geanina Terceanu pentru a da o soluţie favorabilă în "Dosarul transferurilor". La rândul său, Geanina Terceanu a fost condamnată la şapte ani de închisoare.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cum a încercat să-i “înfunde” denunțătorul Teodoris Manole pe cei trei amintiți mai sus și cum l-a sfătuit pe Alexandru Roșu, în duba Poliției, să admită în fața magistraților că Geanina Terceanu a primit 200.000 de euro mită din partea celor cercetați. Miza era, pentru ambii, reducerea pedepselor pe care le primiseră pentru multiple furturi din locuințe. Motivarea deciziei luată de instanța supremă are nu mai puțin de 104 pagini.

Discuție Manole Teodoris – Reprezentantul Ministerului Public:

Manole Teodoris: Nu îmi mai aduc aminte dacă B. îmi spusese că ştia de la B. că acesta dăduse banii lui T.. Am avut o singură discuţie cu T. de 5 minute despre cei 10 000 de euro de la B.. Doar soţiei i-am povestit despre cei 10 000 de euro şi T..

Reprezentantul Ministerului Public: Aţi declarat nereal în faţa procurorului?

Manole Teodoris: Nu îmi mai aduc aminte dacă i-am spus lui B. că a primit T. banii de la B. sau l-am întrebat dacă ştie. Nu mai ştiu cu exactitate nici ce mi-a răspuns el. Parcă i-am spus lui B. de cei 10.000 de euro, dar nu ştiu ce mi-a răspuns.

Ajuns în fața magistraților, Alexandru Roșu, cel care a făcut primul denunț, a povestit, cu lux de amănunte, cum i-a cerut Teodoris Manole, în duba Poliției, să-i susțină declarațiile.

“Nu ştiu nimic despre o sumă de bani pe care B. ar fi dat-o Geaninei T.. Îl cunosc pe M. de 10-15 ani. Nu am văzut-o pe T. la restaurant. Am văzut-o la televizor. Nu mai ştiu când am văzut-o la televizor. Îl cunosc pe P. pentru că m-a reprezentat o dată. Nu ştiu dacă venea la restaurantul lui M.. Mă duceam la restaurant o dată pe săptămână.

Nu am asistat la nicio discuţie telefonică între M. şi soţia sa în care să se discute de 10.000 de euro daţi în Dosarul ….. Ştiu de o suma mai mare de 200.000 de euro, de care am aflat de la M.. Nu mai ştiu ce mi-a povestit şi nici când mi-a povestit. Nu ştiu de la cine a luat-o ştiu că a dat-o unui judecător. Nu mai ştiu în legătură cu ce dosar sau în legătură cu ce problemă. Nu îmi mai aduc aminte de nimic, nu susţin declaraţiile pe care le-am dat în acest dosar.

Nu mi-a dictat nimeni declaraţia. Tot ceea ce am declarat ştiu de la M.. Am declarat la urmărire penală ceea ce mi-a povestit M.. Nu a fost iniţiativa mea să dau declaraţia la urmărirea penală. Domnul M. m-a rugat să-l ajut cu această declaraţie. Ştiam ce să declar de la acesta. Ne-am întâlnit în arest. Nu am fost în aceeaşi celulă. Nu am fost în acelaşi arest.

Mi-a comunicat ce să declar în dubă, nu mai ştiu cu cât timp înainte. Ştiam foarte vag despre aceste chestiuni cu banii, suma de 200 000 euro înainte de a mă ruga M.. Nu mai ţin minte nici unde mi-a spus, la restaurant sau în altă parte, şi nici ce anume mi-a spus. M. m-a rugat să-l ajut şi să-i confirm chestiunea cu banii, respectiv cei 200.000 de euro. Ştiam ceea ce mi-a povestit el că a luat o sumă de bani de la nu mai ştiu cine şi a dat-o doamnei T.. Toate aceste discuţii s-au purtat în dubă şi la poliţia capitalei”, a spus Alexandru Constantin Roșu în fața magistraților, conform motivării. (CITEȘTE ȘI: AU FOST ARESTAȚI. FRAȚII BECALI ȘI JUDECĂTOAREA LOR ÎȘI VOR PETRECE TOATĂ LUNA ÎN AREST!)

A recunoscut că a făcut denunțul pentru a beneficia de reducerea pedepsei!

În cele din urmă, Alexandru Constantin Roșu, zis “Pătrat”, a recunoscut că a făcut primul denunț în speranța că va obține o micșorare a pedepsei pe care a primit-o în urma infracțiunilor pe care le-a săvârșit. (NU RATA: JUDECĂTOAREA DIN „DOSARUL TRANSFERURILOR“, IMPLICATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER)

Este adevărat că împreună cu M. aţi spart mai multe locuinţe?

Roșu Alexandru: Da.

Este adevărat că sunteţi condamnat la o pedeapsă de 17 ani şi 6 luni pentru spargeri de locuinţe multiple?

Roșu Alexandru: Da.

Este adevărat că la urmărire penală aţi făcut declaraţii în prezenta cauză pentru a beneficia de reducerea pedepsei ca urmare a denunţului?

Roșu Alexandru: Da. Însă nu am beneficiat de acele dispoziţii. Acest lucru nu influenţează cu nimic declaraţia de astăzi.

Este adevărat că iniţiatorul faptelor pentru care aţi fost condamnat este M.?

Roșu Alexandru: Da. (…)

