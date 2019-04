Operațiunea „Corveta Multirol”: Cum se leagă „Afacerea Karachi” de firma Naval Group, un alt caz cu morți si răniți, sub influența președinților Mitterand și Chirac

Este vorba despre Afacerea Karachi, sau cum a fost cunoscuta si sub numele de Scandalul submarinelor Agosta, a reprezentat o investigatie militara uriasa care a avut loc în al doilea mandat al prim – ministrului Benazir Bhutto si care a implicat doi președinți ai Frantei: François Mitterrand si Jacques Chirac. Scandalul a dezvaluit plata unor comisioane masive și a unor provocări între Franța și Pakistan asupra negocierilor de achiziție a submarinelor de clasă Agosta 90B .

O afacere sub doi presedinti ai Frantei

În 1992, administrația Benazir a început negocierea cu președintele francez François Mitterrand pentru achiziționarea submarinelor Agosta 90Bravo, extrem de complexe, dar si costisitoare. Dupa mai multe runde de negocieri, în cele din urmă s-a semnat contractul în 1994, pentru o sumă echivalentă de 826 milioane de euro, scrie ziuanews.ro.

Cum s-a ajuns aici. Pakistan Navy, facand parte din Cartierul General al NATO pe regiune, a vrut să-și procure patru submarine britanice, initial, cu motoare diesel-electrice. Dar in acelasi moment, din partea franceza erau disponibile submarinele Agosta, care erau încă în faza de prototip, și ar fi urmat niste ani pentru fabricarea și livrarea lor. Cu toate acestea, administrația Benazir a selectat Agosta, profitând de creditele financiare lucrative furnizate de Franța.

Comisioanele de 6,25% din contract, aproximativ 50 milioane de euro, au fost plătite catre firmele de lobby din Pakistan și Franța. Alte aproximativ 50 de milioane de euro au fost plătiți ca șpăgi unor admirali și ofițeri de rang înalt din Pakistan, precum și lideri politici, conform dezvaluirilor din ancheta.

În 1996-1997, The Intelligence Naval, serviciu condus de amiralul Tanvir Ahmed, ca director general, lanseaza în secret investigațiile în această chestiune si începe colectarea de date, de probe fizice, care, în cele din urmă, au condus la expunerea șefului Statului Major Naval al Pakistanului, amiralul Mansurul Haq, care a primit mita constand in comisioane ilegale. A urmat o ampla campanie in presa a dezvaluirilor, care a condus la destituirile admiralilor implicati, dar care a afectat si imaginea Marinei, cu amiralul Fasih Bokhari, care a preluat conducerea de la amiralul Mansurul Haq.

De la aparitia în mass-media din Franța și Pakistan, scandalul a ajuns în diverse jurnale de investigație din toata lumea. Asa au aparut teorii ale conspirației conform carora acesta operatiune financiara a adus bani negri in campania electorala a primului ministru francez Edouard Balladur, care a candidat si in alegerile prezidențiale din 1995.

Atentat terorist legat de Naval group soldat cu 11 morti

În dimineața zilei de 8 mai 2002, un om care conducea o Honda Civic cu incarcatura explozivă a detonat bomba in paralel cu autobuzul care parcase în fața hotelului Sheratondin Karachi, si care transporta cadre militare. În acest atac, s-a raportat că unsprezece ingineri ai marinei franceze și doi ingineri pakistanezi au fost uciși, în timp ce alte 40 de persoane au fost rănite si o mare parte din fatada hotelului a fost distrusa.

Inginerii francezi impreuna cu omologii pakistanezi, asamblau impreuna piesele principale ale submarinelor Agosta la Santierul Naval din Karachi. Potrivit Libération, legăturile dintre atac și activitățile DCN au fost menționate de către acestea din urmă, precum și de anchetatorii americani încă din 2002. Claude Thevenet, fostul director al Direcției de Supraveghere Teritorială, a fost angajat de DCN, actual Naval Group, pentru a investiga cazul. Raportul său „Nautilus”, datat11 septembrie 2002, concluzionează că atacul este legat de încetarea plății comisioanelor. Acest raport, presupus a rămâne confidențial, este confiscat de judecători în primăvara anului 2008, într-un alt caz, și trimis judecătorului Marc Trévidic. Un alt document, scris de Gerard-Philippe Menai (fostul CFO al DCNI) dă aceeași versiune, afirmând că contractul a admis comisioanele intermediarilor la 10% din total. Această versiune este negata total de Edouard Balladur și descrisa ca fiind „grotescă” de Nicolas Sarkozy.

