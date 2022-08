Orașul din România unde proprietarii s-ar putea afla în situația în care să plătească un impozit de 500%. Clădirile se află în paragină

Proprietarii ar putea să se afle în situația în care să plătească un impozit de 500%. Acest lucru îl întâlnim în Timișoara, unde mai multe clădiri se află în paragină, iar primăria a trimis, deja, somații proprietarilor, pentru a consolida imobilele. Iar, în condițiile în care nu procedează în acest mod, s-ar putea trezi cu impozite foarte mari.

În Timișoara, multe dintre clădiri sunt construite înainte de 1940. Iar, odată cu trecerea timpului, s-au transformat, aproape, în ruine. În acest sens, primăria a luat decizia de a trimite somații proprietarilor, pentru a consolida imobilele respective. Iar, în condițiile în care nu vor proceda în acest mod, proprietarii riscă să plătească impozite majorate și cu 500%. Pe lângă starea în care se află cladirile, mai există o problemă, însă. Oamenii nu ar avea bani de renovări.

Multe clădiri din Timișoara se află în paragină

Orașul Timișoara are o multitudine de clădiri istorice, dar și imobile de locuit care s-ar afla într-o stare precară. De exemplu, o localnică a vorbit despre o clădire veche de 120 de ani. Are o strângere de inimă, atunci când trece pe lângă ea: ”Ba da, de fiecare dată ne este frică să trecem. Acum e ok, că nu bate vântul, dar când bate vântul se şi aude cum cad”.

”Eu am 50 şi ceva de ani de locuit … Şi nu s-a făcut nimic. (n.r. clădirea e veche) de 120 de ani. Tot tavanul de la etajul 1 e căzut”, mărturiseşte o bătrână.

„Cele mai multe sunt într-o stare mai rea. Da, am văzut. Am văzut multe centre de oraşe, în diferite țări. (n.r. clădirile) sunt mai bune. Nu în starea asta”, mărturisește un turist străin.

Până la data de 15 noiembrie, aproape 2.000 de proprietari trebuie să anunțe Primăria că se vor apuca de consolidările clădirilor. În condițiile în care nu vor proceda în acest mod, de la data de 1 ianuarie 2022, impozitele ar putea crește și până la 500%.

„Dacă există o faţadă chiar de bloc, care stă să cadă şi asociaţia nu intervine, şi în acest caz se poate face supraimpozitarea. În momentul în care reabilitarea este făcută, nu doar că nu mai există supraimpozitare, există o scutire de impozit pe proprietate vreme de 5 ani”, a declarat Ruben Lațcău, viceprimar, arată observatornews.ro.

