Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 15:10
Într-un oraș de dimensiuni reduse din Germania funcționează un centru impresionant dedicat recondiționării mașinilor rulate, unde procesul de pregătire a vehiculelor pentru vânzare este dus la un nivel aproape industrial. Aici, autoturismele second-hand nu sunt doar verificate superficial, ci trec printr-un flux complex de inspecții, reparații și finisaje, astfel încât să ajungă la clienți într-o stare cât mai apropiată de cea a unui produs nou.

Unitatea este amplasată în localitatea Ketsin, în landul Brandenburg, și aparține companiei Auto Hero, care operează unul dintre cele mai extinse centre de acest tip din Europa. În orice moment, mii de vehicule sunt prezente în incintă, fiecare fiind supus unui proces riguros înainte de a fi listat pentru vânzare online. Sunt acceptate în principal mașini relativ noi, cu o vechime de cel mult un deceniu și un rulaj limitat, ceea ce permite obținerea unor rezultate de calitate superioară după recondiționare.

Activitatea centrului a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Numărul de vehicule pregătite pentru piață a crescut constant, ajungând la zeci de mii anual, ceea ce reflectă atât cererea ridicată pentru mașini second-hand verificate, cât și eficiența proceselor implementate. Practic, fiecare etapă este standardizată, ceea ce permite lucrul simultan pe un volum foarte mare de automobile.

Primul pas în acest flux este reprezentat de o inspecție tehnică detaliată. Fiecare mașină este analizată cu atenție pentru a identifica eventuale defecțiuni sau semne de uzură ascunse. Ulterior, tehnologia modernă joacă un rol esențial. Sistemele bazate pe inteligență artificială sunt utilizate pentru a evalua starea caroseriei și a altor componente vizibile. Într-un spațiu special conceput, dotat cu iluminare optimizată și camere performante, vehiculele sunt scanate complet, iar orice imperfecțiune este detectată rapid.

După această evaluare digitală, urmează etapa de documentare și intervenție. Mecanicii și tehnicienii folosesc aplicații interne pentru a înregistra fiecare problemă identificată, de la zgârieturi minore până la defecte mecanice. Această abordare permite o planificare precisă a reparațiilor și asigură o uniformitate ridicată a rezultatelor. Practic, fiecare mașină trece prin aceleași proceduri, indiferent de marcă sau model.

Reparațiile sunt realizate într-un ritm susținut, iar accentul este pus pe eficiență și calitate. După finalizarea lucrărilor tehnice, vehiculele sunt supuse unui proces amănunțit de curățare și cosmetizare. Interiorul este igienizat în profunzime, iar exteriorul este lustruit până la obținerea unui aspect impecabil. În unele cazuri, sunt utilizate metode speciale, precum curățarea cu gheață carbonică, pentru a elimina murdăria fără a afecta suprafețele sensibile.

Ultima etapă este pregătirea pentru vânzare. Fiecare autoturism este fotografiat profesional, din multiple unghiuri, iar imaginile sunt însoțite de descrieri detaliate. Platforma online permite potențialilor cumpărători să analizeze atent fiecare vehicul, inclusiv eventualele urme de uzură, ceea ce contribuie la creșterea transparenței în procesul de achiziție.

VEZI ȘI: Revine Dacia adorată de români! Modelul din prima generație va avea un nume nou

Dacia și Ford pregătesc lansarea unor noi modele de mașini electrice. Producția auto românească va atinge un nou record

Iți recomandăm
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Știri
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat…
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Știri
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR:...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó,...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat...
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans ...
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans pe fostul soț al Andreei Popescu
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica ...
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Adela Popescu revine la PRO TV. Va juca alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur într-un serial nou
Adela Popescu revine la PRO TV. Va juca alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur într-un serial nou
Vezi toate știrile