Ornela Pasăre, prima reacție după ce s-a aflat că a divorțat în secret. Ce mesaj a transmis

Ornela Pasăre a pus punct căsniciei cu fostul soț după trei ani de mariaj. Divorțul a avut loc în mare secret. Acum, interpreta de muzică populară a oferit prima reacție după ce s-a aflat despre despărțire. CântăreațaAflă, în articol, ce mesaj a transmis.

Ornela Pasăre, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, și soțul ei s-au despărțit după trei ani de mariaj, alegând să țină totul departe de ochii lumii. Părea că cei doi trăiesc o poveste de iubire aparte. S-au cunoscut în biserică, un detaliu pe care artista l-a descris ca fiind un „semn divin”. Ulterior, în 2021, a urmat nunta, organizată în Grecia, locul unde s-au logodit și unde, doar cu un an în urmă, și-au reînnoit jurămintele de dragoste.

Anul 2024 nu a fost unul ușor pentru Ornela Pasăre în ceea ce privește viața personală. Înainte de Crăciun, bunica ei a decedat, iar în urmă cu doar câteva luni, cântăreața a divorțat în mare secret de bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 3 ani.

Interpreta de muzică populară a avut mereu cuvinte de laudă la adresa bărbatului. Astfel că nu se știe ce i-a putut determina pe cei doi să ia această decizie importantă. Totuși, la scurt timp după ce informația a apărut public, artista a transmis un mesaj în mediul online.

Ornela Pasăre a mai fost căsătorită o dată, însă a divorțat în 2016, după doar doi ani de mariaj. Despărțirea nu a fost deloc ușoară și a crezut că și-a găsit fericirea din nou alături de fostul ei soț. Cei doi au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor.

Aparițiile împreună erau foarte rare, iar cântăreața a preferat să țină ascunsă și identitatea bărbatului. La un moment dat, interpreta de muzică populară a vorbit despre motivele pentru care nu se afișează public alături de fostul partener.

„Tot primesc mesaje mereu să pun poze și cu soțul meu.(…) El nu prea vrea să se expună așa, pentru că nu își dorește să iasă în evidență, să fie și el artist. A zis că un artist în familie este de ajuns, dar o poză merge, mai ales că am sărbătorit și ne-am reînoit jurămintele în Grecia. Acolo ne-am logodit, acolo am fost cerută de soție. Ne-am propus să fie o tradiție și în fiecare an să ne reînoim jurămintele pe ținuturi elene”, spunea Ornela Pasăre, în urmă cu un an.