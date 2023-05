Otilia Bilionera s-a băgat la poker! Cântăreața chiar s-a instalat la masă, alături de câțiva bărbați, într-un cazinou din zona Alba Iulia, din București. Se pare că ar fi vorba despre o reclamă, însă momentele dinaintea filmării au fost siropoase. Otilia nici nu a observat, nu și bărbații din jurul ei. Imaginile pe care CANCAN.RO vi le oferă în exclusivitate nu trebuie ratate.

Otilia Bilionera nu a avut nevoie de însoțitor. A urcat la volanul mașinii sale și a părăsit, în grabă, zona Băneasa, acolo unde locuiește. A ”tăiat” ceva din Capitală, dar nu s-a lungit prea mult în traficul, de obicei, aglomerat. Ajungea în centru, iar după câteva minute, la destinație. În Piața Alba Iulia a parcat artista care făcea furori, în urmă cu mulți ani, cu piesa Bilionera. Și imediat a țâșnit din mașină.

Otilia Bilionera s-a băgat la poker! A oferit și imaginea zilei

Fix atunci s-a ”despicat” bluzița, iar sânișorul i-a ieșit, puțintel, din ”matcă”. Ea n-a observat, a trântit portiera și a luat-o la pas. Câteva zeci de metri a rulat până în fața cazinoului. Și avea să-și facă intrarea. Câțiva bărbați au întâmpinat-o. Cu ei s-a așezat la masa de poker, unde s-au tras dublele pentru reclamă. Dar unde Otilia avea să se joace și cu imaginația lor.

A ieșit, însă, bine, că doar nu s-au rulat banii în joc, ci doar imaginile. Mulțumită că este și admirată, Otilia Bilionera s-a retras. A părăsit incinta și a revenit la mașină. A urcat, a călcat accelerația și avea să ajungă, din nou, la Băneasa, acolo unde locuiește.

Otilia Bilionera e la regim și a renunțat la vicii

Acum, nu trebuie să ne mirăm că Otilia Bilionera este o femeie admirată, cu sau fără sânișorii buclucași. Ajunsă la 30 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari. Dar și muncește pentru asta, ba chiar suferă. Pe lângă sportul de care nu se dezlipește, Otilia a făcut și alte sacrificii. A renunțat la vicii, fumat și băut! Și nici nopțile nu le mai pierde, așa cum se mai întâmpla cândva.

„Pur și simplu, mi-am schimbat stilul de viață. Am renunțat la fumat. M-am uitat pe internet și am văzut că țigara îmbătrânește tenul. Am eliminat-o de pe listă. Și nopțile pierdute, alcoolul.

Am un ritual de îngrijire al tenului strict. Fac cred că anual câte două mezoterapii, pilinguri… Iau suplimente de vitamina C, A, E și colagen. Mănânc sănătos, încerc să mănânc multe fructe. Desigur, mai beau și o supă de oase. Eu sunt și foarte copilăroasă de fel și din cauza asta eman starea”, a dezvăluit Otilia Bilionera, pentru wowbiz.ro.

