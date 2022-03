Otniela a sucit mințile bărbaților pe la mai toate show-urile la care a participat. Fie că vorbim despre “Ferma”, unde a fost mărul discordiei între masculi, sau “Survivor”, unde a stârnit valuri de controverse, “Shakira de România” pune punctul pe „i” și recunoaște ce trebuie să aibă un bărbat pentru a o cuceri. Aflați toate detaliile dintr-un interviu exclusiv.

Otniela Sandu a făcut înconjurul formatelor de succes în televiziune și s-a ales cu o notorietate crescută, mai ales în rândul publicului masculin. Bărbații au considerat-o una dintre cele mai fermecătoare prezențe, fie că vorbim despre “Ferma”, “Survivor”, sau “Bravo, ai stil!”. În show-ul de la Pro TV, Otniela a creat vâlvă între Vali Bărbulescu și Florin Pastramă, ambii “luptându-se” pentru atenția blondinei.

„Pe mine nu mă atrag bărbații bădărani!”

Acum, Otniela face lumină în cazul bărbaților pe care îi apreciază.

“Depinde de băieți, depinde de băiat, nu cred în categoria asta în care toți sunt bădărani, dar există și bărbați bădărani. Pe mine nu mă atrag bărbații bădărani!

Trecerea asta, dinainte să fiu cunoscută și după, nu mi se pare că a fost o diferență, doar că poate am întâlnit mai mulți oameni față de momentul ăla, până să fiu recunoscută de oameni pe stradă!

Nu pot să zic că a fost așa un impact, că nu am fost niciodată genul ăla care să nu fie băgată în seamă, sau să nu fie în centrul atenției, pentru că am eu o personalitate și de mică mi-a plăcut să mă văd, să vorbesc, să fiu prezentă, adică nu am avut rușinea aia sau să îmi doresc să stau într-un colț!

Nu mi-am dorit să fiu cunoscută, dar mi-a plăcut tot timpul atenția, atenția făcând ceva. Tot timpul mi-am dorit să am atenție prin ceva, nu prin a apărea și atât!”, mărturisește Otniela Sandu, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS!.

