Otniela Sandu a cedat în vacanță, după toate reproșurile în privința lui Sebastian Dobrincu: ”Frustrații care...”

Otniela Sandu n-a mai suportat și a răbufnit! Influencerița s-a săturat să fie criticată în urma relației amoroase cu Sebastian Dobrincu, așa că a spus din nou lucrurilor pe nume. Actrița a fost acuzată, în repetate rânduri, că se iubește cu tânărul de 26 de ani, pentru că el are o situație financiară excelentă. De data aceasta, blondina le-a dat o replică acidă tuturor celor care au vorbit nepotrivit despre ea. A cedat în vacanță și n-a mai ținut cont de nimeni!

Otniela Sandu (34 de ani) și Sebastian Dobrincu (26 de ani) sunt împreună de ceva vreme și au stârnit numeroase controverse cu relația lor amoroasă. Actrița și miliardarul se bucură de povestea lor de dragoste, petrec cât mai mult timp prin vacanțe și reușesc astfel să stârnească invidia gurilor rele.

În repetate rânduri, blondina a fost judecată și criticată pentru faptul că se iubește cu Sebastian Dobrincu, mulți spunându-i că ar sta cu el pentru bani ori faimă. Otniela a cedat de această dată și n-a mai putut suporta cuvintele dure din mediul online, așa că le-a dat o replică acidă tuturor. A simțit nevoia să transmită public un mesaj pentru cei care o urmăresc și nu sunt de acord cu relația ei.

CITEȘTE ȘI: Sărbători triste pentru Otniela Sandu. Iubita lui Sebastian Dobrincu și-a ‘strigat’ durerea din suflet

CITEȘTE ȘI: Cum a răspuns Otniela Sandu, după ce a fost acuzată că stă cu Sebastian Dobrincu doar pentru bani: ”Propria ta frustrare…”

„Închin un pahar pentru frustrații care în loc să-și trăiască viața lor, o comentează zilnic pe a noastră. Răutatea și prostia nu se scuză prin dreptul la opinie. Sunt oglinda propriilor frustrări și neajunsuri. Produsul unor minți literalmente bolnave. Noi ne trăim viața frumos, așa cum ne-am construit-o. Vă invit pe cei cu creier de aici de pe Insta, știu că sunt mulți, să citiți câtă răutate, frustrare, blesteme, minciuni…din păcate sunt și asemenea specimene pe acest Pământ.

Pentru oftica părerologilor – schimb iubiții? Am avut un singur iubit înainte. Și dacă aveam 100, tot treaba mea era. Suntem împreună fiindcă el are bani? Vă va roade să aflați că are și alte calități, mult mai remarcabile. Sper să ne facem bine, într-o zi! Până atunci mă dau cu cremă și mă duc la soare”, a scris Otniela Sandu, pe contul ei de Instagram.