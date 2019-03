Ozana Barabancea, ce dramă! “A murit la hotel!”

În urmă cu mai mult timp, Ozana Barabancea a fost într-un turneu în Japonia, unde s-a întâmplat o tragedie care a marcat-o. Vedeta a povestit că unul dintre colegii ei, care se afla în orchestră, și-a pierdut viața chiar în timpul turneului, în timp ce se afla la hotel.

„Am fost cu opera în Japonia, am fost cu munca. Am fost într-un turneu, am împletit munca şi vacanţa. Am vizitat temple şi 10 oraşe. Am avut şi un eveniment foarte trist. Unul dintre colegii nostri din orchestră a decedat. S-a întâmplat cum am ajuns în Osaka, la hotel. Nu a suportat clima. O climă foarte umedă”, a povestit Ozana Barabancea la un post de televiziune.

A slăbit 40 de kilograme!

Altfel, Ozana Barabancea arată, în prezent, foarte bine. Vedeta are 72 de kilograme și, la o înălțime de 1,71m, ea își dorește să mai dea jos încă cinci kilograme. Abia atunci, spune Ozana Barabancea, lupta cu kilogramele în plus se va încheia.

Și atunci va putea purta rochia de la aniversarea de 30 de ani. Atunci când a făcut operația, avea mai mult de 110 kilograme. Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.