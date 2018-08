Ozana Barabancea reușit să slăbească peste 40 de kilograme după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului. Artista a mărturisit cât de greu i-a fost cu surplusul de greutate, recunoscând că nici nu mai putea să se miște măcar.

Foarte multă lume a apreciat trasnformarea Ozanei Barabancea după ce a reușit o transformare spectaculoasă! Ea a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, însă nimeni nu știe ce viață de calvar trăia înainte din cauza surplusului de kilograme.

„Nu mă mai puteam mișca de atâta grăsime. Nu puteam să urc scările, nu puteam să merg pe munte, nu puteam să fac nimic. Și acum, uite, mi-am făcut o a doua intervenție, un lifting circular de 360 de grade la doamna doctor, care a avut mare-mare grijă și chiar îi mulțumesc că n-aș fi crezut. O operație grea, de cinci ore, nouă oameni au fost la căpătâiul meu. Dar am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului, cu spovedit, cu împărtășit și am mers pe masa de operație cu fruntea sus”, a declarat Ozana Barabancea.

„E un an de zile de când m-am operat de stomac, eu mă spovedesc și mă împărtășesc săptămânal”, a mai spus ea.

Ozana Barabancea: ”A fost un act de curaj!”

Ozana Barabancea a mărturisit, atunci când a apelat la intervenția chirurgicală, că a fost un act de curaj din partea ei. Vedeta a dezvăluit și motivul pentru care s-a îngrășat foarte mult.

„Cred că m-am îngrăşat pe fond nervos. Este un act de mare curaj, pe care nu credeam că pot să-l fac. Eu sunt sănătoasă tun, dar nu eram mobilă, nu puteam să fac mai nimic, să mă joc cu copiii mei. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe săptămână, dar nu am dat jos cât am vrut eu, iar mâncatul ăsta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am să beau trei săptămâni lichide, supe strecurate, ceaiuri. Dacă puteţi să credeţi, am savurat linguriţă cu linguriţă un iaurt de băut. Am spus adio tuturor băuturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool”, a spus Ozana, la puțin timp după operație.