Ozana Barabancea, prima reacție după ce a aflat că Andreea Bălan a făcut stop cardiac: „Răsplata faptelor…”

Ozana Barabancea a făcut recent o postare pe pagina ei de Facebook, în care a distribuit câteva cuvinte emoționante, pline de înțelepciune, despre iubire, invidie și lingușeală. Vedeta a reacționat pe rețelele de socializare la două zile, după ce colega ei de la “Te cunosc de undeva“, Andreea Bălan, a suferit un stop cardio-respirator.

Rasplata faptelor bune este iubirea oamenilor. Nimic nu este mai mare si mai mult decit a fi iubit. Oamenii insa confunda iubirea cu linguseala, caci oricine face bine la vedere si ofera daruri si foloase este lingusit de multime. Linguseala naste la rindul ei dorinta de a placea oamenilor si de a face milostenii din iubire de slava.

Adevarata iubire insa este rara si o traiesc doar putini. De aceea a si zis Hristos: vai voua cind va vor vorbi toti oamenii de bine. Deosebim adevaratele fapte bune de faptele facute de ochii oamenilor prin aceea ca nu avem lingusitori: unii ne iubesc si altii ne urasc. Iar cei care ne urasc sint „casnicii nostri”. Adica fratii nostri, cei de o tagma cu noi, cei cu care mincam piine – acestia sint cei care ne vor uri pentru ca sintem iubiti. Ei zic: nu este oare acesta Fiul teslarului, ce poate sa faca bun?

Invidia este ceva ce se naste doar intre frati, intre oameni apropriati, prieteni, adica cei cu care traim impreuna – „casnicii nostri”. Nimeni nu invidiaza pe cineva pe care il vede doar la televizor, oricit de bogat sau de celebru ar fi – dimpotriva, il admira, rivneste sa fie ca el si atunci cind are ocazia sa-l intilneasca il linguseste.

De aceea toti lingusitorii sint invidiosi. Feriti-va de linguseala, caci in ea se ascunde invidia, uciderea de frate. Deosebiti iubirea de linguseala, slava desarta de milostenie. Fiti neclintiti in fata laudelor omenesti pentru a ramine in iubire”, a postat Ozana Barabancea pe pagina sa de Facebook, în urmă cu puțin timp.