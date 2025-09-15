(P) Bonus Drops, promoții și două jackpoturi noi: iată ce te așteaptă pe Napoleon Games casino

Ești un explorator în căutarea victoriilor răsunătoare din casino? Napoleon Games, cel mai nou casino online din România, vine cu surprize tentante pentru cei curajoși. Intră în lumea distracției, află ce ți-a pregătit Napoleon și alege responsabil.

Bonus Drops pe canalele de Social Media și două jackpoturi EGT Digital

Orice jucător curios și curajos trebuie să viziteze aplicația și site-ul Napoleon Games. Asta pentru că aici, nenumărate surprize îi așteaptă pe toți exploratorii.

Grand Spin este roata cu premii zilnice, cea mai darnică astfel de roată din România. Profit Boost este exclusiv pe platforma Napoleon și îți oferă câștiguri mărite cu 100%, 50%, 30% și 20% zilnic, la o selecție de sloturi iubite. În plus, promoția Drops & Wins de la Pragmatic Play te atrage ca un magnet, cu premi zilnice de până la 2.500x miza, turnee zilnice și un fond de premiere săptămânal de 1.750.000 de lei.

Iar dacă Social Media este preferata ta, pe Facebook și Instagram Napoleon Games ai fixate în profil două Bonus Drops cu 20 de premii fiecare a câte 20 de lei la Queens of Ra: Coin Collect (Games Global) – un joc pe care trebuie să îl încerci pentru a-ți potoli curiozitatea. Grăbește-te, concursurile se încheie pe 16 septembrie, la 23:59!

Cât despre jackpoturi, colecției lui Napoleon i s-au alăturat și cele două jackpoturi EGT Digital – Clover Chance și Bell Link, un adevărat festin al victoriilor din casino.

Vrei să ai parte de o experiență exclusivistă a victoriei? Hai, Napoleon Games te așteaptă!