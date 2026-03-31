(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire

Facturile la energie pun presiune pe orice buget, mai ales dacă încălzești o casă de peste 100 mp. Mulți proprietari caută soluții mai stabile ca preț și mai ușor de controlat. Centralele pe peleți au devenit o opțiune tot mai analizată, atât de cei care construiesc, cât și de cei care renovează.
Dacă vrei să înțelegi clar cum funcționează, cât consumă și în ce condiții merită investiția, acest ghid îți oferă informații aplicabile. Vei afla cum calculezi puterea potrivită, ce costuri reale implică exploatarea și ce pași trebuie să urmezi pentru o instalare corectă.
O centrală pe peleți folosește granule cilindrice din rumeguș și resturi lemnoase presate la temperatură înaltă. Aceste granule au umiditate scăzută și densitate mare, ceea ce permite o ardere controlată și eficientă.
Sistemul funcționează automat:
Majoritatea modelelor moderne ating un randament de 85–95%, în funcție de configurație și de calitatea combustibilului. Asta înseamnă că cea mai mare parte din energia conținută în peleți se transformă în căldură utilă.
Spre deosebire de o centrală pe lemne clasică, aici nu alimentezi manual de mai multe ori pe zi. După ce setezi temperatura dorită, centrala pornește, modulează puterea și se oprește automat.
Arderea controlată reduce pierderile de energie. Sistemul ajustează permanent cantitatea de peleți și aer în funcție de temperatura setată. În majoritatea cazurilor, centrala nu funcționează constant la putere maximă, ci adaptează consumul la necesarul real.
Dacă locuința este bine izolată și folosești un termostat programabil, poți reduce consumul cu 10–20% față de o utilizare fără control inteligent.
Prețul peleților variază sezonier, dar de regulă rămâne mai previzibil decât prețul gazului sau al energiei electrice. În extrasezon, o tonă de peleți poate avea un preț mai mic cu 15–25% față de iarnă.
Pentru o casă de 120–150 mp, bine izolată, consumul anual se situează frecvent între 3 și 5 tone. Dacă plătești în medie 1.300–1.600 lei/tonă (valoare orientativă, poate varia în funcție de zonă și an), costul anual pentru încălzire poate fi competitiv față de alte surse, mai ales în zonele fără rețea de gaz.
Peleții provin din resturi lemnoase rezultate din industria prelucrării lemnului. Prin utilizarea lor, valorifici materiale care altfel ar fi irosite.
Peleții provin din resturi lemnoase rezultate din industria prelucrării lemnului. Prin utilizarea lor, valorifici materiale care altfel ar fi irosite.
Pentru rezultate stabile, alege peleți certificați ENplus A1. Aceștia au umiditate redusă și conținut mic de cenușă, ceea ce îmbunătățește eficiența și reduce depunerile.
Consumul depinde de:
În practică, centrala funcționează la putere variabilă. Pentru o casă de 140 mp, bine izolată, poți estima:
Valorile pot varia în funcție de zona climatică și de modul de utilizare.
Aplică măsuri simple:
Fiecare grad în plus poate crește consumul cu 5–10%. Ajustează inteligent setările și vei vedea diferența în buget.
Pe piață găsești o gamă variată de centrale termice pe peleți, care se diferențiază prin putere, gradul de automatizare și capacitatea buncărului de alimentare.
Ca regulă generală:
Pentru o locuință de 160 mp, bine izolată, o centrală de 16–20 kW este, în majoritatea cazurilor, suficientă. Dacă alegi o putere mult prea mare, centrala va porni și opri des, ceea ce poate duce la uzură suplimentară.
Solicită un calcul termic realizat de un specialist. Este cea mai sigură metodă de dimensionare.
Dacă ai spațiu suficient și vrei intervenții rare, optează pentru un sistem cu depozitare extinsă.
Modelele moderne includ:
Pentru utilizare uzuală într-o locuință permanentă, un model cu programare și modulare automată oferă un echilibru bun între cost și confort.
Ai nevoie de:
Peleții trebuie păstrați feriți de umiditate. Dacă absorb apă, se dezintegrează și pot bloca șnecul.
Centrala pe peleți necesită coș de fum dimensionat corect. Diametrul și înălțimea trebuie adaptate puterii centralei. Un instalator autorizat verifică tirajul și etanșeitatea.
Nu improviza. O evacuare incorectă poate afecta randamentul și siguranța.
Apelează la personal calificat pentru:
Verifică reglementările locale privind instalarea sistemelor pe combustibil solid. În multe situații, este necesară notificarea autorităților sau respectarea unor condiții tehnice stricte.
O centrală pe peleți necesită întreținere periodică, dar efortul rămâne redus comparativ cu sistemele clasice pe lemne.
Revizia anuală include verificarea ventilatorului, a senzorilor și a sistemului de alimentare. Costul diferă în funcție de model și zonă.
În majoritatea cazurilor, o centrală întreținută corect funcționează peste 10–15 ani fără probleme majore.
Dacă analizezi cele două variante, ia în calcul:
Centrala pe lemne:
Centrala pe peleți:
Dacă ai acces la lemne foarte ieftine și timp pentru alimentare, varianta pe lemne poate fi potrivită. Dacă vrei confort apropiat de o centrală pe gaz, alege peleți.
Se potrivește în special:
Nu reprezintă o soluție practică pentru apartamente sau spații fără coș de fum adecvat.
Dacă ești în faza de documentare sau cauți o ofertă adaptată nevoilor tale, nu lăsa proiectul la voia întâmplării. Consultă o echipă de specialiști pentru o analiză detaliată a opțiunilor disponibile. Compară puterile, nivelurile de echipare și solicită recomandări personalizate pentru a identifica o soluție eficientă, care să răspundă corect atât cerințelor tehnice, cât și bugetului tău.