(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire

Facturile la energie pun presiune pe orice buget, mai ales dacă încălzești o casă de peste 100 mp. Mulți proprietari caută soluții mai stabile ca preț și mai ușor de controlat. Centralele pe peleți au devenit o opțiune tot mai analizată, atât de cei care construiesc, cât și de cei care renovează.

Dacă vrei să înțelegi clar cum funcționează, cât consumă și în ce condiții merită investiția, acest ghid îți oferă informații aplicabile. Vei afla cum calculezi puterea potrivită, ce costuri reale implică exploatarea și ce pași trebuie să urmezi pentru o instalare corectă.

Ce este o centrală pe peleți și cum funcționează

O centrală pe peleți folosește granule cilindrice din rumeguș și resturi lemnoase presate la temperatură înaltă. Aceste granule au umiditate scăzută și densitate mare, ceea ce permite o ardere controlată și eficientă.

Sistemul funcționează automat:

Buncărul stochează peleții.

Un șnec (melc mecanic) transportă cantitatea necesară în arzător.

O rezistență electrică aprinde combustibilul.

Ventilatorul dozează aerul pentru o ardere optimă.

Căldura rezultată încălzește apa din instalație, care circulă prin radiatoare sau prin încălzirea în pardoseală.

Majoritatea modelelor moderne ating un randament de 85–95%, în funcție de configurație și de calitatea combustibilului. Asta înseamnă că cea mai mare parte din energia conținută în peleți se transformă în căldură utilă.

Spre deosebire de o centrală pe lemne clasică, aici nu alimentezi manual de mai multe ori pe zi. După ce setezi temperatura dorită, centrala pornește, modulează puterea și se oprește automat.

Beneficii pentru economisirea energiei

Randament ridicat și ardere controlată

Arderea controlată reduce pierderile de energie. Sistemul ajustează permanent cantitatea de peleți și aer în funcție de temperatura setată. În majoritatea cazurilor, centrala nu funcționează constant la putere maximă, ci adaptează consumul la necesarul real.

Dacă locuința este bine izolată și folosești un termostat programabil, poți reduce consumul cu 10–20% față de o utilizare fără control inteligent.

Costuri de încălzire mai stabile

Prețul peleților variază sezonier, dar de regulă rămâne mai previzibil decât prețul gazului sau al energiei electrice. În extrasezon, o tonă de peleți poate avea un preț mai mic cu 15–25% față de iarnă.

Pentru o casă de 120–150 mp, bine izolată, consumul anual se situează frecvent între 3 și 5 tone. Dacă plătești în medie 1.300–1.600 lei/tonă (valoare orientativă, poate varia în funcție de zonă și an), costul anual pentru încălzire poate fi competitiv față de alte surse, mai ales în zonele fără rețea de gaz.

Sursă regenerabilă și emisii reduse

Peleții provin din resturi lemnoase rezultate din industria prelucrării lemnului. Prin utilizarea lor, valorifici materiale care altfel ar fi irosite.

Peleții provin din resturi lemnoase rezultate din industria prelucrării lemnului. Prin utilizarea lor, valorifici materiale care altfel ar fi irosite.

Pentru rezultate stabile, alege peleți certificați ENplus A1. Aceștia au umiditate redusă și conținut mic de cenușă, ceea ce îmbunătățește eficiența și reduce depunerile.

Cât consumă o centrală pe peleți

Consumul depinde de:

suprafața și compartimentarea casei;

gradul de izolație;

temperatura dorită în interior;

temperatura exterioară;

tipul instalației (radiatoare sau pardoseală).

Exemplu orientativ

Centrală de 15 kW: consum maxim aproximativ 3–3,5 kg/oră.

Centrală de 25 kW: consum maxim 5–6 kg/oră.

În practică, centrala funcționează la putere variabilă. Pentru o casă de 140 mp, bine izolată, poți estima:

20–40 kg/zi în perioadele reci;

600–1.000 kg/lună în lunile de iarnă.

Valorile pot varia în funcție de zona climatică și de modul de utilizare.

Cum reduci consumul

Aplică măsuri simple:

Izolează pereții, podul și planșeul peste sol. Montează ferestre eficiente energetic. Setează temperatura la 21–22°C, nu mai mult. Folosește termostat programabil pentru reducere pe timpul nopții.

Fiecare grad în plus poate crește consumul cu 5–10%. Ajustează inteligent setările și vei vedea diferența în buget.

Tipuri de centrale pe peleți și criterii de alegere

Pe piață găsești o gamă variată de centrale termice pe peleți, care se diferențiază prin putere, gradul de automatizare și capacitatea buncărului de alimentare.

1. Alegerea puterii corecte

Ca regulă generală:

0,1 kW/mp pentru case bine izolate;

0,12–0,15 kW/mp pentru case mai vechi.

Pentru o locuință de 160 mp, bine izolată, o centrală de 16–20 kW este, în majoritatea cazurilor, suficientă. Dacă alegi o putere mult prea mare, centrala va porni și opri des, ceea ce poate duce la uzură suplimentară.

Solicită un calcul termic realizat de un specialist. Este cea mai sigură metodă de dimensionare.

2. Buncăr integrat sau siloz extern

Buncăr integrat: autonomie de 1–3 zile, potrivit pentru camere tehnice mici.

Siloz extern: autonomie de câteva zile sau chiar săptămâni, potrivit pentru consum mare.

Dacă ai spațiu suficient și vrei intervenții rare, optează pentru un sistem cu depozitare extinsă.

3. Nivelul de automatizare

Modelele moderne includ:

aprindere automată;

curățare semi-automată sau automată a arzătorului;

control Wi-Fi;

programare zilnică și săptămânală.

Pentru utilizare uzuală într-o locuință permanentă, un model cu programare și modulare automată oferă un echilibru bun între cost și confort.

Spațiu, instalare și condiții tehnice

Cameră tehnică și depozitare

Ai nevoie de:

spațiu ventilat pentru centrală;

acces pentru întreținere;

zonă uscată pentru depozitare peleți.

Peleții trebuie păstrați feriți de umiditate. Dacă absorb apă, se dezintegrează și pot bloca șnecul.

Coș de fum

Centrala pe peleți necesită coș de fum dimensionat corect. Diametrul și înălțimea trebuie adaptate puterii centralei. Un instalator autorizat verifică tirajul și etanșeitatea.

Nu improviza. O evacuare incorectă poate afecta randamentul și siguranța.

Montaj autorizat

Apelează la personal calificat pentru:

racordarea la instalația existentă;

montarea vasului de expansiune;

configurarea parametrilor de funcționare;

punerea în funcțiune conform normelor.

Verifică reglementările locale privind instalarea sistemelor pe combustibil solid. În multe situații, este necesară notificarea autorităților sau respectarea unor condiții tehnice stricte.

Întreținere și costuri de exploatare

O centrală pe peleți necesită întreținere periodică, dar efortul rămâne redus comparativ cu sistemele clasice pe lemne.

Operațiuni uzuale

Golirea cenușii: la 1–3 săptămâni.

Curățarea arzătorului: lunar sau conform manualului.

Revizie tehnică: anual.

Revizia anuală include verificarea ventilatorului, a senzorilor și a sistemului de alimentare. Costul diferă în funcție de model și zonă.

Cum prelungești durata de viață

Folosește peleți certificați.

Nu seta temperatura la valori excesive.

Respectă intervalele de curățare.

Monitorizează eventualele erori afișate pe panou.

În majoritatea cazurilor, o centrală întreținută corect funcționează peste 10–15 ani fără probleme majore.

Centrală pe lemne sau pe peleți?

Dacă analizezi cele două variante, ia în calcul:

Centrala pe lemne:

alimentare manuală frecventă;

randament mai redus;

fluctuații de temperatură;

necesită spațiu mare pentru depozitare.

Centrala pe peleți:

alimentare automată;

temperatură constantă;

control prin termostat;

manipulare mai simplă a combustibilului.

Dacă ai acces la lemne foarte ieftine și timp pentru alimentare, varianta pe lemne poate fi potrivită. Dacă vrei confort apropiat de o centrală pe gaz, alege peleți.

Pentru cine este potrivită o centrală pe peleți

Se potrivește în special:

proprietarilor de case fără acces la gaz;

locuințelor între 100 și 300 mp;

zonelor rurale sau periurbane;

celor care dispun de spațiu pentru depozitare peleți.

Nu reprezintă o soluție practică pentru apartamente sau spații fără coș de fum adecvat.

Pași practici înainte de achiziție

Evaluează nivelul de izolație al casei. Solicită un calcul de necesar termic. Verifică spațiul pentru centrală și depozitare. Compară modele și niveluri de automatizare. Discută cu un instalator autorizat despre condițiile tehnice. Planifică achiziția peleților din timp, preferabil în extrasezon.

Pași practici înainte de achiziție

Evaluează nivelul de izolație al casei. Solicită un calcul de necesar termic. Verifică spațiul pentru centrală și depozitare. Compară modele și niveluri de automatizare. Discută cu un instalator autorizat despre condițiile tehnice. Planifică achiziția peleților din timp, preferabil în extrasezon.