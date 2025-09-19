Acasă » Știri » (P) Cum să porți un hanorac cu ghete? 6 idei de styling

De: Redacția CANCAN 19/09/2025 | 17:41
În modă, combinația dintre hanorac și ghete a cucerit rapid atenția iubitorilor de stil urban. Multe persoane aleg acest duo pentru că aduce atât confort, cât și o imagine modernă, adaptabilă pentru diverse contexte: o plimbare în oraș, o ieșire cu prietenii sau chiar o zi la birou, dacă mediul o permite. Hanoracul a depășit de mult statutul de piesă pur funcțională, iar ghetele, fie că alegi unele masive, fie unele elegante, conferă personalitate ținutei.

Vrei să încerci această combinație și să obții look-uri actuale, ușor de adaptat stilului tău? Iată 6 idei!

1. Optează pentru hanoracul care te avantajează

Materialul, croiala și culoarea hanoracului influențează direct felul în care te vei simți și vei fi percepută. Dacă mizezi pe bumbac moale sau fleece, beneficiezi de confort. Modelele oversized atrag atenția și conturează un stil relaxat, inspirat din streetwear. Pentru primele încercări, mizează pe nuanțele neutre sau pastel, însă dacă dorești să scoți outfitul în evidență, alege imprimeuri colorate sau detalii metalice. Ghetele pot varia de la bocanci sport pentru activități zilnice, la variante elegante pentru ocazii speciale.

2. Look urban cu hanorac oversized și ghete cu talpă joasă

Dacă temperatura de afară permite, un hanorac oversized, de exemplu în nuanțe pastel sau alb, funcționează perfect cu pantaloni scurți sau blugi lejeri. Adaugă ghete cu talpă joasă sau sneaker boots pentru un aspect tineresc și modern.

Accesoriile fac diferența. Poți completa ținuta cu o pălărie bucket și ochelari de soare generoși, dar și cu un rucsac mic. Acest gen de outfit se potrivește la festivaluri, plimbări prin parcuri sau chiar la o ieșire spontană în oraș.

3. Hanorac cu rochie mini și ghete robuste

Dacă vrei să combini mixul feminin cu detaliile statement, încearcă un hanorac colorat peste o rochie mini cu print floral sau din tricot. Completează cu ghete masive, cum sunt bocancii militari sau chunky boots. Vei obține astfel un contrast interesant, iar ținuta capătă un aer actual.

Acest outfit se potrivește pentru concerte, brunch-uri sau întâlniri relaxate. Poți restrânge accesoriile la o brățară discretă sau la cercei rotunzi. Dacă te inspiră această idee, descoperă gama de hanorace de damă disponibile online, unde găsești modele actuale și croieli potrivite pentru un stil personalizat.

4. Joacă-te cu stratificarea în sezonul rece

Când temperaturile scad, layer-ing-ul oferă libertate de exprimare și te ajută să obții o ținută consistentă. Poți purta un hanorac sub o geacă puffer, sub un palton sau cu un trench clasic, astfel încât să obții atât funcționalitate, cât și contrast între țesături.

O combinație inspirată poate fi aceasta: hanorac negru, pantaloni skinny din piele și ghete accesorizate cu blăniță. Dacă preferi stilul punk sau rock, adaugă printuri în carouri și alege ghete cu detalii metalice. Varietatea actuală te invită să experimentezi cu grosimea materialului sau inserții de denim, bumbac organic sau tricot.

5. Păstrează echilibrul vizual și alege bine culorile

Un hanorac oversized necesită piese mai strâmte în partea de jos pentru a menține proporțiile în echilibru. Dacă alegi pantaloni voluminoși sau o fustă largă, ținuta poate părea dezordonată. Ideali sunt pantalonii skinny sau fustele midi atunci când hanoracul are o croială largă.

De asemenea, ține cont și de faptul că imprimeurile intense cer accesorii discrete: o geantă mică, cercei simpli sau o eșarfă subțire funcționează bine fără a aglomera vizual ansamblul.

6. Alege accesorii potrivite pentru hanorac și ghete

Alege accesoriile astfel încât să subliniezi și mai bine vibe-ul pe care îl transmiți prin haină. Pentru ținute urbane, mizează pe genți casual, rucsacuri mici sau pălării bucket. Șepcile cu logo funcționează bine dacă vrei un look sport. Când vrei să accentuezi talia, adaugă o curea lată peste hanorac. La ținutele cu detalii deja evidente, păstrează bijuteriile la minimum – de exemplu, cercei inelari subțiri sau un lanț fin, dacă vrei ceva subtil și prezent.

Combinația hanorac-ghete rămâne o alegere sigură atunci când vrei confort și stil în același timp. Găsește inspirație în tendințele noi, dar adaptează totul personalității tale pentru un outfit care să te reprezinte. Tu ce look ai încerca cu hanoracul și ghetele preferate?

