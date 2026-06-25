(P) Evadare de weekend fără drum lung

E vineri după-amiază, 35 de grade în Bucuresti, și singurul lucru la care te gândești e apă rece și umbră. Dar Mamaia e la 3 ore distanță, lacurile din jur sunt pline de lume, iar piscinele din complexele rezidențiale sunt rezervate doar pentru proprietari. Te resemnezi cu aparatul de aer condiționat și un film pe Netflix. Dar dacă ai ști că la 20-30 de minute de capitală există locuri cu piscine încăpătoare, șezlonguri, terase cu umbră și chiar restaurant — ai mai sta acasă?

Hai să vorbim despre opțiunile de piscine în zona Ilfov, cum alegi unde mergi și la ce să te aștepți ca să nu te trezești cu surprize neplăcute.

De ce să cauți piscine în Ilfov și nu în București

Bucureștiul are câteva complexuri cu piscine deschise publicului, dar majoritatea sunt supraaglomerate vara, scumpe sau cu facilități limitate. Ilfovul oferă alternative mai spațioase, mai liniștite și adesea mai accesibile.

Spațiu și liniște vs. aglomerație

O piscină în nord Bucureștiului poate avea 200-300 de oameni într-o zi de weekend. O piscina in Ilfov langa Bucuresti are de obicei capacitate limitată (50-150 persoane), ceea ce înseamnă că efectiv poți înota, nu doar să stai în apă printre zeci de copii care țipă și se împing.

Pachet complet: piscină + relaxare + mâncare

Multe locații din Ilfov combină piscina cu restaurant, terasa, zone de joacă pentru copii, chiar și cazare. Mergi dimineața, stai toată ziua, mănânci acolo — nu trebuie să pleci la prânz să cauți unde să mănânci sau să cari ghiozdane cu mâncare.

Prețuri mai echitabile

În București, intrarea la o piscină decentă costă 80-150 lei/adult în weekend. În Ilfov găsești opțiuni de la 40-100 lei/adult, adesea cu facilități similare sau chiar superioare. Pentru o familie de 4 persoane, diferența devine semnificativă.

Zone din Ilfov cu ofertă bună de piscine

Nu toate zonele Ilfovului au acces egal la astfel de facilități. Unele zone concentrează mai multe opțiuni, altele sunt pustii.

Nord (Tunari, Voluntari, Ștefăneștii de Jos)

Cea mai apropiată zonă de nordul Bucureștiului (15-25 minute cu mașina). Multe complexuri rezidențiale noi au construit și piscine deschise publicului sezonier. Avantaje: acces rapid, multe opțiuni. Dezavantaje: trafic încărcat în weekend pe DN1.

Vest (Chitila, Buftea, Corbeanca)

Zone mai liniștite, cu complexe mai spațioase și verdeață în jur. Acces prin A1 sau DN7 — mai puțin trafic decât pe DN1. Distanță: 20-35 minute din centrul Bucureștiului. Ideal pentru: familii care vor liniște, grupuri mari care fac grătar și petreceri private.

Sud (Bragadiru, Jilava, Popești-Leordeni)

Mai puține opțiuni decât nord sau vest, dar există câteva locații de calitate. Avantaj major: accesibil rapid din sudul și sud-estul Bucureștiului. Trafic moderat spre aceste zone în weekend.

Tipuri de facilități cu piscină în Ilfov

Nu toate locurile sunt la fel. Diferența de experiență între ele e uriașă — de la complex all-inclusive la bază sportivă spartană.

Complexuri de agrement complet

Includ: piscină mare (adesea și una pentru copii), șezlonguri și umbrele, restaurant sau bar, vestiare și dușuri curate, parcare gratuită, uneori și cazare. Se plătește intrare per persoană (40-120 lei/adult în funcție de zi și sezon). Ideale pentru: familii, grupuri de prieteni, petreceri private. Exemple generice: pensiuni cu piscină, complexuri event cu piscină sezonieră.

Cluburi sportive și baze de agrement

Focus pe sport și activitate fizică: piscine pentru înot, terenuri de volei/fotbal, sală de fitness. Atmosfera e mai puțin „relaxare” și mai mult „activitate”. Prețuri similare (50-100 lei), dar facilitățile de confort (restaurant, umbră, șezlonguri) pot fi limitate. Ideale pentru: sportivi, grupuri active, cursuri de înot pentru copii.

Piscine la pensiuni și hoteluri

Unele pensiuni permit acces la piscină și pentru ne-cazați, contra cost. Avantaje: de obicei mai puțină lume (prioritate la cazați), întreținere bună, facilitați decente. Dezavantaje: unele refuză ne-cazați în weekend (când e complet), prețul poate fi ridicat (100-150 lei pentru acces zilnic).

La ce să te aștepți: costuri și facilități

Prețurile variază enorm în funcție de ziua săptămânii, sezon și tipul locației. Iată repere realiste pentru vara 2025.

Tarife de intrare orientative

Adulți (luni-vineri): 40-80 lei/zi. Adulți (weekend și sărbători): 60-120 lei/zi. Copii (3-12 ani): de obicei 50-70% din tariful adult. Sub 3 ani: gratuit la majoritatea locațiilor. Abonamente sezoniere (iunie-septembrie): 800-1.500 lei/adult (merită dacă mergi săptămânal).

Ce e inclus în tariful de intrare

Standard inclus: acces piscină pentru toată ziua, vestiare și dușuri, parcare. Adesea inclus: șezlong (uneori se plătește separat 10-20 lei), umbrelă sau loc la umbră. Niciodată inclus: mâncare și băutură (se plătește separat la restaurant/bar). Verifică la rezervare ce e exact inclus ca să nu ai surprize.

Costuri suplimentare de anticipat

Chirie cabană privată sau foișor: 100-300 lei/zi (dacă vrei intimitate pentru grup mare). Grătar (dacă îți aduci tu mâncare): 50-150 lei taxă de utilizare + lemne. Prosop (dacă uiți): 20-40 lei chirie. Consumație minimă obligatorie: unele locații cer minimum 50-100 lei consumație la bar/restaurant per persoană.

Cum alegi locația potrivită pentru nevoile tale

Nu toate piscinele sunt potrivite pentru toată lumea. Iată ce verifici în funcție de ce cauți.

Pentru familii cu copii mici

Verifică: există piscină separată pentru copii (mai puțin adâncă)? Sunt salvamari prezenți permanent? Există zonă de joacă sau spațiu verde unde copiii pot alerga? Meniul restaurantului include mâncare pentru copii? Locurile fără facilități pentru copii vor fi frustrante — copiii se plictisesc repede dacă e doar piscină pentru adulți.

Pentru grupuri de prieteni

Verifică: permit muzică (unele locații au reguli stricte de liniște)? Poți aduce mâncare ta sau e obligatoriu să consumi de la ei? Există spațiu pentru grătar sau foișoare private? Câte persoane e limita per rezervare? Unele locuri sunt perfecte pentru familii dar nu permit petreceri zgomotoase.

Pentru persoane singure sau cupluri care vor liniște

Verifică: acceptă copii sau e adults only? Cât de aglomerată e de obicei? Au zile/ore mai liniștite (luni-joi, dimineața devreme)? Piscinele family-friendly în weekend sunt haos — dacă vrei liniște, mergi în cursul săptămânii sau caută locații cu politică no kids.

Greșeli frecvente care îți pot strica ziua

Majoritatea problemelor pot fi evitate cu puțină pregătire și verificări simple înainte să pleci.

Nu rezervi dinainte (în weekend)

Piscinele cu capacitate limitată se umplu rapid în weekend canicular. Ajungi acolo, „complet”, te întorci frustrare acasă. Multe locații permit rezervare online sau telefonică — folosește-o. Chiar dacă nu cer plată în avans, rezervarea îți garantează locul.

Nu verifici regulile locației

Unele locuri nu permit: mâncare și băutură de acasă, animale de companie, îmbrăcăminte necorespunzătoare (tricouri în piscină), fumat în anumite zone. Afli regulile acolo și îți strică planurile. Citește descrierea pe site sau sună să întrebi înainte.

Nu iei destulă protecție solară

Stai 6-8 ore la soare vara, fără cremă solară adecvată — garanti arsuri de gradul 2. Ia cremă SPF 50+, reaplică la 2 ore, folosește umbrelă sau foișor în orele 12-16. Arderile solare pot să îți strice nu doar ziua, ci toată săptămâna următoare.

Pleci nepregătit cu copiii

Copiii au nevoie de: scutece de apă (obligatorii sub 3 ani în majoritatea piscinelor), jucării plutitoare (altfel se plictisesc), gustări și apă (consumația de la bar e scumpă pentru copii care mănâncă des), schimb de haine (se udă, se murdăresc, transpira). Fără pregătire, vei petrece jumătate din zi rezolvând crize.

Reguli de igienă și siguranță de respectat

Piscinele publice au reguli clare de siguranță și igienă — nu doar pentru tine, ci pentru toți utilizatorii.

Duș obligatoriu înainte de intrare

Nu e o sugestie, e regulă sanitară. Duș cu săpun înainte să intri în piscină — îndepărtează transpirația, crema, praf. Părul lung se leagă (sau se poartă cască de înot). Unele locații verifică și refuză accesul celor care sar duș-ul.

Copiii în scutece — reguli speciale

Copiii sub 3 ani trebuie să poarte scutece de apă, nu scutece normale (se umflă și se rup). Unele piscine au zonă separată pentru bebeluși, altele nu îi permit deloc. Verifică politica înainte să mergi cu copii foarte mici.

Respectă salvamarilor și instrucțiunile

Dacă salvamar îți spune să ieși din zonă adâncă sau să nu sari, nu e capriciu — e siguranța ta. Ignorarea regulilor poate duce la accidente grave. Majoritatea accidentărilor în piscine apar din nesocotire, nu din defecte ale bazinului.

Alternative dacă piscinele sunt pline sau prea scumpe

Dacă în weekend nu găsești loc sau bugetul e strâns, există alternative pentru răcorire lângă București.

Lacuri și plaje amenajate

Lacul Snagov, Lacul Cernica, Lacul Pasărea — toate au zone amenajate cu plajă și intrare în apă. Gratuit sau 10-20 lei/persoană (mult mai ieftin decât piscina). Dezavantaje: apă naturală (nu clorinată), mai multă lume, facilități mai puține. Ideale pentru: buget mic, grupuri foarte mari, cei care preferă natural vs. piscină.

Aquaparkuri (pentru cei cu copii activi)

Therme București (nord), alte aquaparkuri sezoniere în zona Ilfov. Avantaje: tobogane, valuri artificiale, distracție pentru copii ore întregi. Dezavantaje: scump (150-250 lei/adult), foarte aglomerat weekend, mai puțin potrivit pentru relaxare liniștită. Ideal pentru: copii peste 6 ani care vor aventură, familii care acceptă haosul controlat.

Concluzie: planifică și vei avea vara perfectă

Piscinele din Ilfov oferă o alternativă excelentă la plajele îndepărtate sau la complexele supraaglomerate din București. Dar experiența variază enorm în funcție de locația aleasă, de ziua săptămânii și de cât de bine te-ai pregătit.

Sfatul meu: explorează 2-3 locații diferite în cursul verii — fiecare are personalitatea ei. Unele sunt perfecte pentru familii cu copii mici, altele pentru grupuri de prieteni, altele pentru relaxare liniștită. Rezervă dinainte în weekend, verifică regulile, ia tot ce ai nevoie (protecție solară, prosop, schimb haine) și respectă regulile de igienă.

O zi la piscină nu trebuie să fie scumpă sau complicată. Cu puțină planificare, poți avea veri întregi de relaxare la 20 de minute de casă, fără stres și fără costuri prohibitive.