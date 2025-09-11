(P) Mr Bit lansează slotul anului: Bit Bass Velea este acum live!

Cazinoul online Mr Bit a lansat slotul „Bit Bass Velea”, produs de Pragmatic Play. Jocul este o versiune personalizată a popularului „Big Bass Splash”, disponibilă exclusiv pe platforma Mr Bit, acolo unde clienții pot beneficia și de pariuri bonus.

Brandingul oficial pentru noul joc a fost realizat împreună cu ambasadorul Alex Velea. De altfel, artistul este cel care ia locul pescarului din seria „Big Bass”, în rotirile extra din cadrul jocului special declanșat prin oprirea pe ecran a minim trei simboluri Scatter.

Mai trebuie spus că cei de la Pragmatic Play au redesenat complet elementele vizuale, au adăugat un soundtrack cu influențe urbane și au creat o paletă vibrantă de culori neon, transformând partida virtuală de pescuit într-un adevărat spectacol vizual.

Simbolurile cu pești neon înlocuiesc pictogramele clasice și aduc un vibe de graffiti digital. În plus, mașina de teren întâlnită în alte jocuri din serie a fost înlocuită cu un camion având pe el sigla Mr Bit. Acesta este simbolul cu cel mai mare multiplicator. Lanseta, arma principală a pescarului, a fost și ea „reinterpretată”: acum arată ca un gadget hi-tech cu iluminare stilizată.

Peștii ascultă muzică la căști

Jocul este disponibil atât în mod demo gratuit, cât și pentru joc pe bani reali sau pe fonduri ce pot fi accesate într-un casino cu bonus fără depunere. Desigur, trăirile sunt mai intense atunci când se apelează la fonduri reale.

Grila are formatul obișnuit, cu 5 coloane și 3 rânduri. Dacă două simboluri ale peștelui uriaș (care ascultă muzică la căști) se opresc pe primul rând de sus, atunci celelalte role se rotesc din nou gratuit și până când simbolurile Scatter ajung pe ultimul rând de jos (translatează în jos câte un rând per rotire), astfel că ai două șanse în plus de a prinde al treilea pește și de a intra în jocul special. Trei Scatters înseamnă 10 rotiri extra, patru aduc 15 rotiri extra, iar cinci pești mari reprezintă o „captură” de 20 de rotiri extra.

Înainte să înceapă rotirile extra, pe ecran apare un cârlig care îți poate aduce unele beneficii în jocul speciale, cum ar fi mai mulți pești pe role, mai multe rotiri, mai mulți pescari, sau mai multe diamante, cârlige și bazooka.

Minim patru pescari Velea colectați într-o secvență a jocului special te duc la următorul nivel, cu multiplicator de câștig superior. Paranteză: pot fi obținute rotiri fără depunere la „Bit Bass Velea” și prin intermediul ofertei „Roata Norocului”, pe platforma Mr Bit. Închidem paranteza.

Peștii obișnuiți au și ei o înfățișare foarte „cool”, având câști pe urechi. Pe fiecare pește este o valoare cash, care contează numai în jocul special. În jocul de bază, toți peștii au aceeași valoare, indiferent de ce este scris pe ei, și plătesc dacă se opresc pe o linie de câștig, pe minim trei role adiacente, de la cea mai din stânga spre dreapta.

Este chiar o partidă de pescuit pe cinste, alături de Alex Velea. Artistul se află în centrul mai multor produse lansate recent de cazinoul Mr Bit, cum ar fi Velea’s Spinback, prin care au fost oferite rotiri fără depunere, în funcție de activitatea de pe platformă. Cu siguranță, urmează și alte surprize cât se poate de plăcute pentru clienții Mr Bit.