(P) Termeni pe care e bine să-i știi dacă joci la pariuri online

În cazul în care te gândești să joci la pariuri online și ești la început de drum, iată un scurt ghid cu principalii termeni pe care este bine să îi cunoști înainte de a porni.

Termeni de știut la pariuri online:

1X2 – Sunt cele mai populare pariuri pe care le poți efectua, pe rezultatul final. În cazul în care mizezi pe 1, înseamnă că pariezi pe echipa considerată gazdă. X este un pariu pe rezultatul de egalitate, iar 2 pe echipa considerată oaspete. Rezultatul de egalitate nu este însă disponibil în unele sporturi, cum ar fi tenisul.

1X și X2 – Reprezintă un pariu cu șansă dublă, pe două rezultate posibile într-un meci. Dacă pariezi pe 1X înseamnă că ai mizat fie că echipa gazdă va câștiga ori că va face egal. Pariul pe X2 înseamnă că mizezi că echipa oaspete nu va pierde.

12 – Este un pariu în care mizezi că meciul nu se va termina la egalitate. Îl vei câștiga dacă echipa gazdă sau cea oaspete va câștiga.

Handicap asiatic – Este popular în special la meciurile de fotbal. Se exclude egalul și se poate paria pe 2 rezultate: 1 sau 2. Agențiile de pariuri oferă celor două echipe un handicap pentru a face cotele și mai atractive. Spre exemplu, dacă pariezi pe PSG în meciul cu FC Barcelona cu handicap -1, crezi că gruparea catalană va câștiga la scor. Pariul va fi câștigător dacă FC Barcelona va învinge la minim 2 goluri diferență. Dacă va câștiga la 1 gol diferență vei primi jumătate din miză înapoi, iar oricare alt rezultat înseamnă că pariul este pierdut. Există numeroase tipuri de handicapuri disponibile în oferta operatorilor licențiați de ONJN.

Peste/Sub 2.5 goluri – Și acestea sunt foarte populare. Dacă mizezi Peste 2.5 goluri, pariul va fi câștigător dacă se vor marca minim 3 goluri în acel meci. Dacă mizezi pe Sub 2.5 goluri, trebuie să se înscrie cel mult 2 goluri pentru ca pariul să fie câștigător. Există numeroase combinații ce pot fi făcute: 0.5 goluri, 0.75 goluri, 1.5 goluri, etc.

Ambele echipe marchează (GG) – Mizezi pe selecția conform căreia ambele echipe vor reuși să înscrie în timpul regulamentar.

Pariurile live fac distracția și mai interesantă

Pariuri live – Când joci la pariuri live ai posibilitatea să mizezi pe un eveniment aflat în plină desfășurare. Reprezintă o bună modalitate de a miza în timp real pe un eveniment pe care îl poți urmări la TV ori pe Internet. Astfel, poți face o alegere având la dispoziție mai multe informații. În oferta de pariuri live a operatorilor sunt disponibile sute de opțiuni pe care poți să mizezi, inclusiv pe echipa care va avea următoarea lovitură liberă ori pe următoarea acțiune din meci. Pariurile live fac cu siguranță acest domeniu și mai interesant.

Cash out – Posibilitatea de a încasa un pariu înainte de finalizarea evenimentului. Spre exemplu, dacă ai pariat pe victoria Rapidului în meciul cu FCSB și scorul este deja 3-0, poți să dai cash out și vei încasa aproape toată miza. Poți da cash out chiar și când echipa pe care ai pariat este condusă și vrei să recuperezi o parte din miză. Mai poți face acest lucru și înainte de startul unui eveniment dacă te-ai răzgândit.

Value Bet – Este acel pariu care are o șansă mai mare de reușită decât cota pe care o oferă operatorii, ori care are o cotă foarte bună la o agenție, iar la celelalte cota este mult mai mică.

Scor corect – Pariuri efectuate pe scorul final al unui meci. Fiind destul de dificil de anticipat, de cele mai multe ori aceste pariuri au o cotă bună, de peste 6.00.