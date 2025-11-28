(P) Weekend-ul derby-urilor în Europa: Programul celor mai tari 3 meciuri

În acest final de săptămână, în campionatele de top din Europa sunt programate trei meciuri de cinci stele. De la Ligue 1 până la Serie A și Premier League, fanii fotbalului vor avea un program încărcat, în care pot alege să urmărească meciuri în care orgoliile și spectacolul vor fi prezente.

Printre cele mai tari meciuri programate în acest final de săptămână se află și următoarele:

Sâmbătă, de la ora 18:00: AS Monaco – PSG (Ligue 1)

Sâmbătă, de la ora 21:45: AC Milan – Lazio Roma (Serie A)

Duminică, de la ora 18:30: Chelsea – Arsenal (Premier League)

AS Monaco – PSG

Nu cu mult timp în urmă, AS Monaco era o echipă care lupta pentru trofee. Și startul din acest sezon a fost bun, dar echipa a început să sufere în ultima perioadă. Are trei înfrângeri la rând în Ligue 1, motiv pentru care a ajuns pe locul 8 în Ligue 1, la zece puncte de liderul PSG. AS Monaco este o echipă obișnuită să înscrie, dar și să primească.

Drept urmare, în meciurile sale s-au marcat 50 de goluri în acest sezon. Este, din acest punct de vedere, cea mai spectaculoasă echipă din Franța. Nici PSG nu stă rău, în special în atac. Are a doua cea mai bună ofensivă din Franța, după Marseille.

O dovadă în plus că meciurile dintre aceste două echipe sunt spectaculoase este statistica recentă. În trei din ultimele cinci dueluri dintre Monaco și PSG s-au dat cel puțin 5 goluri. Pe platformele de pariuri sportive, diferența de valoare este sesizabilă, avantajul fiind net de partea celor de la PSG, în viziunea bookmakerilor.

victorie Monaco – 4.33

egal – 4.50

victorie PSG – 1.61

AC Milan – Lazio

În derby-ul etapei din Serie A se întâlnesc două echipe care nu joacă în cupele europene, astfel că vor fi odihnite. AC Milan are un sezon mult peste cel precedent, recent a învins-o pe Inter Milano și este pe locul secund în Serie A, la două puncte de liderul AS Roma. În schimb, Lazio alternează rezultatele bune cu cele mai puțin bune. Drept urmare, este pe locul opt în clasamentul din Serie A.

Ambele echipe își doresc victoria și e de așteptat să iasă un meci în care se va pune accent pe rezultat. De fapt, în patru din ultimele șase meciuri dintre aceste echipe, doar una a reușit să înscrie. În două din ultimele trei partide, victoria a fost obținută la un gol diferență, iar o dată s-a încheiat egal. Având în vedere forma de moment, AC Milan are prima șansă la pariuri:

victorie Milan – 1.58

egal – 4.00

victorie Lazio – 5.00

Chelsea – Arsenal

Acesta este, probabil, cel mai așteptat meci al finalului de săptămână din campionatele de top. Chelsea și Arsenal se întâlnesc în Premier League din postura de fruntașe. Arsenal este pe prima poziție, cu un avans de șase puncte față de Chelsea. Arsenal se poate distanța, astfel, în fruntea clasamentului din Premier League, în timp ce Chelsea ar rămâne cu șanse decente în cursa pentru titlu.

Chelsea are un moral bun după ce a învins-o pe Barcelona cu 3-0 în Champions League, dar Arsenal este o nucă tare. În plus, Chelsea a avut probleme în ultimele meciuri cu Arsenal și nu a mai câștigat de ceva timp. Mai exact, sunt șapte meciuri la rând în care Chelsea nu a învins-o pe Arsenal. Va fi un meci interesant, iar cotele la pariuri sunt următoarele:

victorie Chelsea – 3.10

egal – 3.25

victorie Arsenal – 2.25

Finalul acestei săptămâni ne va oferi răspunsul la câteva întrebări interesante: Se schimbă liderul din Serie A? Iese Monaco din criza din ultimele trei meciuri? Poate Chelsea să facă un nou meci mare? Răspunsurile le vom afla sâmbătă și duminică.