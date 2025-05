Panică în platoul Chefi la Cuțite, de la Antena 1! I s-a făcut rău înainte de battle, iar medicii au intervenit de urgență

Competiția Chefi la Cuțite este în plină desfășurare, iar concurenții au ajuns la battle-ul 13, care s-a dovedit unul cu ghinion, cel puțin pentru unul dintre chefi. Acesta a acuzat stări de rău și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor. Juratul a plâns de durere și nu a putut să fie alături de echipa lui prea mult timp.

Un eveniment neașteptat a avut loc în ediția 30 din sezonul 15 Chefi la Cuțite, de pe 14 mai 2025. Chef Richard Abou Zaki s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave și a fost nevoie de intervenția medicilor. Aceștia și-au făcut prezența în platoul Chefi la Cuțite și i-au acordat primul ajutor. Ce s-a întâmplat cu chef Richard?

Așa cum spuneam, battle-ul cu numărul 13 a fost unul cu ghinion pentru Richard Abou Zaki. Încă de la început acesta a acuzat stări de rău, însă s-a forțat și a stat alături de concurenții săi atunci când Irina Fodor a anunțat tema și mini jocul. Chef Richard Abou Zaki și-a adunat toate puterile și a intrat în bucătărie alături de colegii săi.

„Nu e una dintre zilele mele cele mai bune. Mă simt rău în dimineața asta, am niște probleme cu stomacul. Chestiile astea m-au atins puternic. Poate stresul, munca, presiune. Toate acestea puse împreună m-au doborât un pic. Am plâns de cât îmi era de rău. Chiar mă simțeam fără voce, fără energie, eram praf. Până când nu cad pe jos e greu să plec”, a spus cheful.

Însă, deși și-a dorit să reziste cât mai mult și să stea alături de echipa sa pe toată durata probei, chef Richard nu a mai putut și a cedat. Durerile au fost mult prea mari, așa că a fost solicitat de urgență ajutorul medicilor. Juratul a ajuns imediat la perfuzii.

„Aveam niște crampe de am crezut că am un copil înăuntru. Chiar nu e o zi bună pentru mine. Eram distrus. Doctorii mi-au făcut perfuzia, am luat niște pastile”, a declarat Richard Abou Zaki.