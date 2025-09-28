Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit

Incident neașteptat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București! O dronă a fost detectată în apropierea unei piste. Un echipaj al unei aeronave turcești a dat alerta. Traficul aerian a fost perturbat timp de 40 de mine. Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost redirecționate pe pista 08R, folosită de obicei pentru decolări. Află, în articol, toate detaliile!

Duminică, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului. Echipajul a dat alerta după ce aeronava a aterizat pe aeroportul Otopeni în siguranță pe pista 08L, la ora 14:26.

Ce au transmis autoritățile despre drona de pe Aeroportul Otopeni

După alerta dată de piloții companiei turcești, un controlor de trafic aerian a solicitat echipajului avionului British Airways să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei. Aeronava decolase din Londra.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt aeronave, inclusiv unul militar, au fost redirecționate către pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări. Aterizările au fost reluate după 40 de minute.

În cele din urmă, autoritățile au descoperit că drona nu se afla pe vreuna dintre piste, ci în afara perimetrului aeroportului, undeva între DN1 și Buftea, potrivit BoardingPass. Compania Națională Aeroporturi București a transmis un comunicat oficial referitor la acest incident.

„Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizarea pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranță. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente. Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută. Reamintim că operarea dronelor în zona și în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranța zborurilor și constituie faptă penală, sancționată conform legii. Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

