Panouri fotovoltaice 2019. Ce sunt, cât costă și cum se instalează panourile fotovoltaice

Foarte mulți proprietari de locuințe individuale au devenit interesați de instalarea panourilor fotovoltaice după ce Fondul de mediu a anunţat că statul va subvenţiona cu până la 20.000 de lei montarea unor astfel de sisteme. Plus că avem, în sfârșit, legislaţia primară care permite vânzarea de energie electrică produsă acasă.

Luați în calcul să vă instalați panouri solare, dar nu cunoașteți foarte multe detalii despre aceasta sursă de energie verde? În acest caz, ați ajuns în locul potrivit.

Totul despre panourile fotovoltaice

Panourile Fotovoltaice reprezintă generatorul de energie în cadrul unui sistem fotovoltaic. Panourile au rolul de conversie a energiei fotonilor în energie electrică realizată cu ajutorul a mai multor celule fotovoltaice.

Ce sunt panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice transformă radiația solară în energie electrică. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule solare legate în serie sau paralel. Randamentul unor asemenea panouri este cuprins între 8-20%, în funcție de gradul de absorbție a radiației solare.

Eficiența destul de scăzuta a panourilor fotovoltaice actuale este în principal datorată faptului că din spectrul solar vizibil doar o mică parte de frecvențe de undă a radiațiilor luminoase sunt transformate în electricitate.

Despre energia solară fotovoltaică în România

Energia solară fotovoltaică este energie produsă prin celule fotovoltaice solare, care convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Celulelor solare erau înainte folosite adesea pentru alimentarea, fără baterii electrice, a calculatoarelor de buzunar și a ceasurilor.

Ele sunt fabricate din materiale semiconductoare similare cu cele utilizate în electronică la cipurile semiconductoare din componența dispozitivelor semiconductoare.

Când lumina soarelui este absorbită de aceste materiale, energia solară este convertită cu participarea particulelor subatomice, și fluxul dirijat de electroni ce ia naștere, reprezintă electricitate.

Acest proces de conversie a energiei luminii în energie electrică se numește efect fotovoltaic. De aceea, celulele fotovoltaice nu trebuiesc confundate cu alte sisteme de conversie ale energiei solare. Ele sunt notate cu simbolul PV.

Performanța unei celule fotovoltaice este măsurată după intensitatea curentului electric produs de ea. Din acest motiv panourile solare fotovoltaice au în cel mai bun caz o eficiență de 15%. O eficiență atât de mică a unui panou conduce la un număr mare de panouri necesare și deci înseamnă costuri mai mari. Îmbunătățirea celulelor solare este principalul obiectiv actual și de viitor al industriei fotovoltaice pentru îmbunătățirea randamentului. Primele celule fotovoltaice aveau 4% eficiență și au fost produse în anul 1950. Astăzi a treia generație de panouri fotovoltaice conțin celule cu o eficiență de 20% și se pare că în câțiva ani aceasta să crească.

Cum se instalează panourile fotovoltaice

Panourile solare funcționează cel mai eficient cand sunt amplasate cu fața direct către soare, la un unghi optim și fără să fie afectate de umbra pomilor. Eficiența panourilor solare depinde și de zona în care locuiești, dar și de condițiile meteo.

Montarea unui sistem de panouri solare poate dura mai mult sau mai putin, in functie de complexitatea proiectului si numarul de panouri solare pe care vrei sa le instalezi. Daca nu ai in apropiere o retea de energie solara, poti sa optezi pentru instalarea unui panou solar independent, iar acest tip de panou solar se numeste off-grid.

Cu putina indemanare, poti sa realizezi acest proiect destul de usor. Uite care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi:

1. Alegerea locului potrivit – de obicei, locul ideal pentru montarea panourilor solare este pe acoperis, insa, daca ai o curte mare, poti sa le montezi pe sol. Indiferent de locul in care le montezi, trebuie sa te asiguri ca sunt expuse la soare. Acestea trebuie indreptate spre partea sudica sau catre partea estica, in functie de configuratia spatiului.

2. Alegerea monturii – aceasta asigura montarea optima a panourilor solare si le protejeaza impotriva vantului puternic, furtunilor sau altor conditii meteo aspre. Foloseste un boloboc si un metru liniar ca sa instalezi corect panourile si un adeziv care sa impiedice scurgerile in interiorul casei.

3. Instalarea panourilor solare – dupa ce ai instalat montura, trebuie sa montezi sinele mobile si suportul metalic. Acestea trebuie plasate la cel putin 6 cm de acoperis. Plaseaza apoi panourile solare si aplica un adeziv special care sa impiedice miscarea panourilor. Asigura-te ca vantul poate sa bata pe sub panouri si apa se scurge cu usurinta de pe suprafata panourilor.

4. Calcularea unghiului – dupa ce ai instalat panourile solare, trebuie sa calculezi unghiul de inclinare in care lumina se reflecta cel mai bine. Unghiul optim se calculeaza in functie de latitudinea casei, din care trebuie scazute sau adunate 15 grade, in functie de anotimp. Iarna, de exemplu, trebuie adaugate 15 grade pentru ca panourile solare sa devina inclinate spre orizont. Ca idee, in Romania, majoritatea tipurilor de acoperisuri au un unghi de inclinatie cuprins intre 30 si 45 de grade. Poti sa folosesti si un solar tracker care urmareste pozitia soarelui si aliniaza constant sistemul de panouri solare.

Pe langa panourile solare, mai ai nevoie de urmatoarele dispozitive:

regulator de tensiune – previne supraincarcarea bateriei

baterie de acumulator – livrarea energiei in lipsa luminii solare

dispozitiv de deconectare – in cazul descarcarii sub limita a acumulatoarelor

dispozitiv de masurare – care indica directia de alimentare si cantitatea de energie produsa sau consumata

Ce preț are un panou fotovoltaic

Preţul unui sistem complet de 3 kWp diferă în funcţie de furnizor şi de produsele alese. Un sistem cu echipamente de top poate ajunge şi la 1.400 de euro pe kWp iar unul ieftin poate costa 700-800 de euro pentru un kW instalat. În acest exemplu indicativ considerăm o configuraţie la un preţ mediu estimat de 1.100 euro per KW instalat, aproximativ 4.600 de lei, preciează economica.net.

Asta inseamnă că echipamentele pentru un sistem de 3 kWp costă aproximativ 13.800 de lei. Montajul, în functie de firma care execută lucrarea şi de gradul de dificultate al locului, va costa undeva între 400 si 600 de euro. Pentru acest exemplu consideram din nou media şi un cost de 2.300 de lei pentru montaj.

Avizele si proiectarea pot costa câteva sute de euro, în funcţie de cerinţele din certificatul de urbanism.

Astfel, în funcţie de configuraţia şi firma aleasă, ajungem la un cost pentru instalarea celor 3 kWp cu echipamente noi performante de aproximativ 17.000-18.000 de lei, apropiat de limita de 20.000 de lei fixată de Fondul de Mediu în ultima popunere de ghid de finanţare. În varianta ieftină, aceste sisteme pot fi achizionate şi cu 10.000 -12.000 de lei, dar probabil calitatea echipamentelor nu va fi cea mai bună.

Care sunt producătorii de panouri fotovoltaice

Panourile monocristaline sunt cele mai eficiente şi cele mai scumpe, panourile policristaline au un randament foarte bun şi un raport calitate-preţ imbatabil pentru regiunile insorite. Aceste panouri sunt şi cele mai folosite in parcurile solare de mari dimensiuni. În general companiile Tier 1 care produc panouri fotovoltaice sunt cele care produc panouri solare de 5 ani sau mai mult, au o situatie financiara stabila şi au prodpuctie 100% automatizată. Cateva exemple: Sunpower, Panasonic, LG, Trina, Jinko, Canadian Solar.

Structura de montaj: Aluminiu (mai scumpă) sau oţel zincat (mai ieftină)

Invertoarele şi controlerele: sunt cele mai sensibile echipamente, e recomandat să fie achiziţionate de la producători renumiţi cum ar fi SMA, Huawei, Schneider, Siemens etc. şi să fie acreditate de Transelectrica, susține tot economica.net.

Ce este programul ”Casa Verde 2019”

Administrația Fondului de Mediu (AFM), a lansat noua versiune a Programului Casa Verde prin care beneficiarii, persoane fizice, vor putea sa își instaleze sisteme fotovoltaice pentru autoconsum si sa devină prosumer.

In cadrul programului, se oferă pana la 20.000 Ron pentru persoanele fizice care doresc sa își instaleze un sistem fotovoltaic. Programul derulează exclusiv in anul 2019, nefiind prevăzută extinderea lui in următorii ani.

Bugetul alocat pentru acest program va deservi aproximativ 26.000 de locuințe. Scopul acestui program este de creștere a eficientei energetice a locuințelor, realizând economii de energie. Puterea minimă a unui sistem fotovoltaic nu poate fi sub 3 kWp, sa fie conectat la rețea si poate fi hibrid cu acumulator. In cadrul acestui proiect, efortul financiar al beneficiarilor este minim. Având in vedere suma finanțată, amortizarea sistemului se va face intre 1 si 3 ani in funcție de capacitate si specificații. restul detaliilor le găsiți AICI.