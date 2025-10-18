Păpușa Labubu, risc mortal pentru copii. Adevărul despre jucăria chinezească devenită trend în România

Păpușile Labubu, acele figurine inedite care înfățișează iepuri cu expresii ciudate, uneori înfricoșătoare, au devenit un fenomen global, după ce numeroase vedete și influenceri le-au promovat intens pe rețelele sociale.

Figurinele Labubu au fost create în urmă cu aproximativ 10 ani de Kasing Lung, originar din Hong Kong, și au fost lansate pe piață ca piese de colecție, de compania chineză Pop Mart. Popularitatea lor a luat naștere în vara anului trecut, atunci când Lisa, membră a formației Blackpink, a fost surprinsă cu un Labubu în geantă. După aceea, figurinele au devenit virale pe TikTok, după ce au fost văzute agățate de gențile celebrităților, precum Rihanna, Dua Lipa și Emma Roberts.

Păpușa Labubu, risc mortal pentru copii

După luni de zile în care popularitatea jucăriilor Labubu a atins cote maxime în întreaga lume, autoritățile trag un semnal de alarmă. Agenția pentru Siguranța Alimentară și a Sănătății (AGES) din Austria avertizează că unul dintre produsele din colecție – Fall in Wild Labubu, un breloc în miniatură, poate pune în pericol viața copiilor.

Lanțul care susține micuța figurină se poate desprinde cu ușurință și poate elibera piese și bile mici care pot fi înghițite accidental de cei mici. AGES, care acționează în numele Ministerului Federal al Muncii, Sănătății și Protecției Consumatorilor din Austria, a emis o alertă oficială de siguranță.

Acest produs care este comercializat de compania Offerupstore GmbH din Viena, prezintă un risc crescut de asfixiere pentru copii. De asemenea, autoritățile recomandă părinților să nu mai permită folosirea acestui breloc de către cei mici și să îl elimine imediat. În paralel, ministerul analizează noi măsuri suplimentare pentru a preveni alte incidente pe viitor.

AGES a subliniat că avertismentul nu presupune automat o culpă din partea producătorului sau a importatorului, însă subliniază că riscul identificat este real și semnificativ. Componentele detașabile care sunt considerate periculoase în standardele europene de siguranță, transformă această figurină într-un potențial pericol de moarte pentru copii, potrivit 5 Minuten. Deocamdată nu s-a anunțat retragerea completă a jucăriilor Labubu, dar avertizarea a fost transmisă în sistemul european RAPEX, ceea ce înseamnă că ar putea duce la măsuri similare și an alte state membre.

Labubu ar putea deveni cea mai bine vândută jucărie din secolul XXI. S-a raportat o creștere uriașă a profitului!