Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani! Gaşca Zurli a susținut primul show în noua formulă, iar Andreea Bălan a cântat

Miercuri, 10 septembrie, parcul de distracții Miramagica Herăstrău a sărbătorit 10 ani de la inaugurare. La petrecerea aniversară au participat sute de invitați, creatori de conținut, vedete și persoane influente din showbiz-ul românesc.

Parcul de distracții Miramagica Herăstrău a împlinit un deceniu de activitate. La evenimentul aniversar au fost prezenți influenceri, vedete și artiști din România, printre care Andreea Bălan, Anca Serea, Roxana Blagu, Larisa Udilă, Andrei Stoica, Horia Manea, Cristina Herea, Ana Gheorghe, Diana Bart și Diana Pârvu, care au venit alături de copiii lor pentru a retrăi bucuria și magia copilăriei. Vedetele și cei mici au făcut echipă excelentă cu cele mai iubite personaje din Gașca Zurli – prezentă în premieră în noua formulă.

Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani!

De departe, cei mici au fost cei care s-au bucurat cel mai mult de petrecerea aniversară. Roata panoramică luminată cu un milion de beculețe, caruselul venețian, roller coaster-ul în formă de omidă, mașinuțele tamponabile, bărculețele pe apă și saltelele Jump-Jump sunt doar o parte din experiențe inedite de care invitații au avut parte.

„Miramagica înseamnă copilărie fără vârstă, emoție și bucuria de a fi alături de familie și de cei dragi. Faptul că am reușit să oferim 10 ani de amintiri de neuitat copiilor și părinților mă motivează să continui să inovez și să aduc magie cu fiecare proiect pe care îl lansez”, a declarat Lucia Prăjișteanu, fondatoarea Miramagica și CEO Britta Trading.

Pe lângă toate acestea, petrecerea a fost completată de animatori, mascote, personaje de poveste, standuri cu vată de zahăr și popcorn, muzică și multă voie bună. Surpriza serii a reprezentat-o recitalul pe care Andreea Bălan l-a susținut alături de cele două fetițe ale sale. De asemenea, spre încântarea celor mici, cele mai iubite personaje din trupa muzicală Gașca Zurli au completat petrecerea cu muzică și voie bună.

Parcul Miramagica Herăstrău a fost inaugurat în 2015 și a schimbat definitiv modul în care sunt percepute parcurile de distracții în România. Cu atracții moderne, la standarde internaționale, Miramagica a devenit rapid un reper pentru familii și turiști. În cei 10 ani de existență, sute de mii de vizitatori s-au bucurat de experiențele inedite oferite de cel mai iubit parc de distracții din România.