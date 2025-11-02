Acasă » Exclusiv » Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției

Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției

De: Andrei Iovan 02/11/2025 | 11:49
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Dacă vorbim de rafinament și petreceri exclusiviste, Casa di David știe exact cum să dea tonul! Iar de mai adăugăm și un strop de magie de Halloween, nu are cum să nu fie totul memorabil. CANCAN.RO are imagini tari de la petrecerea de senzație, care a adunat lumea bună a Capitalei, pusă pe distracție și dornică de senzații scary. Decorul a fost de-a dreptul impresionant, iar meniul, spectaculos. Avem toate detaliile, pe care vi le dezvăluim imediat!

Cine spunea că bunul gust și elementele scary nu pot merge mână-n mână nu a participat la nicio petrecere organizată la Casa di David. De la decor, până la muzică, totul a fost la superlativ, iar atmosfera i-ar fi făcut geloși și pe cei mai înspăimântători vampiri.

Party de Halloween la Casa di David

Tema petrecerii a fost Lunatic Asylum, o nebunie totală care îți făcea inima să tresară. Meniul a fost ales cu mare grijă, astfel încât să satisfacă și pretențiile celor mai exigenți. Iar la capitolul băuturi, vă spunem doar atât: ediție limitată!

Party memorabil de Halloween la Casa di David

Și iată cum Halloween-ul a fost sărbătorit așa cum se cuvine. Atmosfera electrică și decorul instagramabil i-au făcut pe invitați să plece cu greu acasă. Decorul a avut toate elementele înspăimântătoare pe care ți le-ai putea imagina atunci când te gândești la o petrecere de genul acesta. Pânze de păianjeni, scheleți, mumii, personaje care te făceau să tresari. Dar să începem cu cei care au avut grijă ca invitații să danseze și să se distreze la cote maxime. DJ Tom P a venit tocmai din Franța pentru a mixa perfect ritmurile care i-au încântat pe cei prezenți. Cât despre meniu, aici e interesant. Pentru că, evident, nu vorbim de orice meniu, ci unul ales cu mare grijă. Franțuzesc, mai exact.

Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
DJ Tom P a încins atmosfera

Printre preparatele cu care invitații și-au putut delecta papilele gustative s-au numărat terină de foie gras cu dulceață de afine, tartar de vită, cartof copt cu caviar, creveți tiger cu cremă de turmeric, somon glasat cu sos de soia și ghimbir și muulte altele. Deserturile au fost și ele, bineînțeles, la loc de cinste, și nu putea lipsi plăcinta cu dovleac. La capitolul băuturi, o sumedenie de sortimente și cocktailuri, însă Tequila Adiccion, în ediție limitată, numărul 12 din cele 35 de sticle din întreaga lume, a fost vedeta! Un alt detaliu interesant, care a completat perfect vibe-ul, a fost modul în care au fost costumați chelnerii. Pentru că tematica a fost, așa cum vă spuneam în rândurile de mai sus, Lunatic Asylum, cei care au servit la mese au fost îmbrăcați în halate de infirmieri. Un touch interesant și deopotrivă spooky.

CITEȘTE ȘI: Toată protipendada bucureșteană, duminică, la Casa di David! Japoniaaaa, la Casa di David! Celebrul DJ Dave Andres a pus muzica! IMAGINI TARI!

NU RATA: Mega-petrecere la Casa di David, de ziua “Prințesicăi Turbo”! CANCAN.RO are imaginile Festin cu vin, cocktail-uri și…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.  

 

Tags:
Iți recomandăm
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in the air” doar pe jumătate!
Exclusiv
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in…
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat la tocuri și s-au apucat de munca grea
Exclusiv
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat…
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni:...
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este ...
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost ...
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, ...
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o ...
Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o chiflă în stomac, nu ai ce…”
Vezi toate știrile
×