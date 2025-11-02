Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției

Dacă vorbim de rafinament și petreceri exclusiviste, Casa di David știe exact cum să dea tonul! Iar de mai adăugăm și un strop de magie de Halloween, nu are cum să nu fie totul memorabil. CANCAN.RO are imagini tari de la petrecerea de senzație, care a adunat lumea bună a Capitalei, pusă pe distracție și dornică de senzații scary. Decorul a fost de-a dreptul impresionant, iar meniul, spectaculos. Avem toate detaliile, pe care vi le dezvăluim imediat!

Cine spunea că bunul gust și elementele scary nu pot merge mână-n mână nu a participat la nicio petrecere organizată la Casa di David. De la decor, până la muzică, totul a fost la superlativ, iar atmosfera i-ar fi făcut geloși și pe cei mai înspăimântători vampiri.

Tema petrecerii a fost Lunatic Asylum, o nebunie totală care îți făcea inima să tresară. Meniul a fost ales cu mare grijă, astfel încât să satisfacă și pretențiile celor mai exigenți. Iar la capitolul băuturi, vă spunem doar atât: ediție limitată!

Party memorabil de Halloween la Casa di David

Și iată cum Halloween-ul a fost sărbătorit așa cum se cuvine. Atmosfera electrică și decorul instagramabil i-au făcut pe invitați să plece cu greu acasă. Decorul a avut toate elementele înspăimântătoare pe care ți le-ai putea imagina atunci când te gândești la o petrecere de genul acesta. Pânze de păianjeni, scheleți, mumii, personaje care te făceau să tresari. Dar să începem cu cei care au avut grijă ca invitații să danseze și să se distreze la cote maxime. DJ Tom P a venit tocmai din Franța pentru a mixa perfect ritmurile care i-au încântat pe cei prezenți. Cât despre meniu, aici e interesant. Pentru că, evident, nu vorbim de orice meniu, ci unul ales cu mare grijă. Franțuzesc, mai exact.

Printre preparatele cu care invitații și-au putut delecta papilele gustative s-au numărat terină de foie gras cu dulceață de afine, tartar de vită, cartof copt cu caviar, creveți tiger cu cremă de turmeric, somon glasat cu sos de soia și ghimbir și muulte altele. Deserturile au fost și ele, bineînțeles, la loc de cinste, și nu putea lipsi plăcinta cu dovleac. La capitolul băuturi, o sumedenie de sortimente și cocktailuri, însă Tequila Adiccion, în ediție limitată, numărul 12 din cele 35 de sticle din întreaga lume, a fost vedeta! Un alt detaliu interesant, care a completat perfect vibe-ul, a fost modul în care au fost costumați chelnerii. Pentru că tematica a fost, așa cum vă spuneam în rândurile de mai sus, Lunatic Asylum, cei care au servit la mese au fost îmbrăcați în halate de infirmieri. Un touch interesant și deopotrivă spooky.

CITEȘTE ȘI: Toată protipendada bucureșteană, duminică, la Casa di David! Japoniaaaa, la Casa di David! Celebrul DJ Dave Andres a pus muzica! IMAGINI TARI!

NU RATA: Mega-petrecere la Casa di David, de ziua “Prințesicăi Turbo”! CANCAN.RO are imaginile Festin cu vin, cocktail-uri și…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.