Octavian Popescu (20 de ani), fotbalistul căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză de 50 milioane de euro, s-a aflat sub ancheta DIICOT (una dintre unitățile teritoriale) pentru pornografie infantilă. CANCAN.RO are toate detaliile și vă prezintă inclusiv cum s-a închis dosarul. Totodată, am aflat și ce a declarat fotbalistul la Parchet.

Adus la FCSB de la Universitatea Craiova în vara anului 2020, Octavian Popescu este următorul produs de export cu care Gigi Becali speră să dea lovitura din punct de vedere financiar. Tocmai din acest motiv, latifundiarul din Pipera i-a stabilit o clauză de reziliere uriașă. Puțină lume știe, însă, că mijlocașul s-a aflat sub ancheta DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism).

Potrivit surselor CANCAN.RO, procurorii au fost sesizați, în urmă cu aproximativ patru ani, cu privire la o posibilă infracțiune de pornografie infantilă comisă de Octavian Popescu. Mai exact, “perla” lui Gigi Becali a distribuit un material video ce prezenta o persoană minoră în ipostaze sexuale cu caracter explicit. Totuși, fotbalistul a scăpat basma curată!

Cum a scăpat Octavian Popescu

În rezoluția procurorilor, s-a ținut cont (susțin surse judiciare) de faptul că materialul pornografic distribuit de Tavi Popescu era cu un caracter general și că nu a fost vorba de vreo acțiune de șantaj sau filmări distribuite cu intenția de a compromite vreo persoană.

Ancheta a arătat că filmările aveau un caracter privat, dar victima nu a cerut în mod expres fotbalistului să nu le difuzeze. În plus, procurorii au considerat că acțiunea lui Octavian Popescu n-a fost una de amploare, ci episodică, așa încât el nu a fost apreciat ca un pericol public.

Ce a declarat “mina de aur” a lui Gigi Becali la Parchet

La audierile de la Parchet, “mina de aur” a lui Gigi Becali a declarat, potrivit surselor CANCAN.RO, că nu a avut nicio secundă intenția de a leza pe cineva, că nu a avut antecedente penale și că, o eventuală, sancțiune ar putea să-i compromită cariera de fotbalist. Avocatul lui Tavi Popescu a adăugat cu privire la clientul său că acesta a debutat de curând la “naționala” României, că evoluează pentru FCSB, un club important din Superliga, fiind considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători de fotbal români.

De altfel, apărătorul fotbalistului a mai cerut Parchetului să țină cont și de timpul scurs de la comiterea faptei și că nu a cauzat vreun prejudiciu concret unei anume persoane vătămate, întrucât subiecții filmării au rămas neidentificați.

A comis fapta în 2019

Fapta pentru care Popescu a fost anchetat – pornografie infantilă, pedepsită cu închisoare până la 7 ani – a avut loc în 2019. Pe atunci, el avea 18 ani. Surse apropiate anchetei ne-au mărturisit în exclusivitate că, în octombrie 2019, fotbalistul ”a distribuit pe contul său de Instagram (“octavianpopescu10”) o filmare cu caracter pornografic cu o durată de 31 secunde. În filmare apărea o persoană de sex feminin — minoră, având după trăsăturile generale o vârstă fragedă, în timpul unui raport sexual cu un bărbat, persoane rămase neidentificate până în prezent.