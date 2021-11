Pavel Stratan a spus adevărul despre căsătoria Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda: ”Mă temeam de lucrul ăsta...”

De când îl așteptat pe Ghiță la portiță, Cleopatra Stratan s-a aflat sub aripa tatălui ei. Pavel Stratan este omul din spatele micuței cu ohelari roșii și rochiță cu buline, însă timpul a trecut, iar fetița Cleopatra a devenit femeie în toată firea. Chiar dacă are doar 19 ani, Cleopatra Stratan a luat viața în serios și a spus ”DA” la o vârstă fragedă. Iată cum a primit marea veste tatăl ei, dar și ce a sfătuit-o înainte de a porni în ”aventura” numită căsătorie.

Pavel Stratan a dezvăluit cum a primit vestea că fiica lui, Cleopatra, are de gând să îmbrace rochia de mireasă, la doar 19 ani. Tatăl artistei nu a fost deloc surprins mai ales că știe principiile după care și-a crescut fiica:

(VEZI ȘI:CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA, PREGĂTIȚI SĂ DEVINĂ PĂRINȚI. “NE DORIM O FETIȚĂ”)

„La mine n-a fost surpriză, pentru că eu multe dintre lucruri le știam. Pe Edi îl cunoșteam. O cunosc foarte bine pe Cleopatra și niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta, când ea o să facă pasul și dacă o să fie devreme sau târziu. Eu m-am gândit să fie cum a fost la mine, la părinții mei.

Important e cum o să se înțeleagă și după asta ce o să fie. Dar când se întâmplă lucrul ăsta, mai puțin contează. N-am avut nicio reținere, totdeauna am avut încredere în Cleopatra și totodată mă temeam de lucrul ăsta, să nu intervin cu ceva, să nu îi spun vreo părere Cleopatrei, să-i spun cum văd eu lucrurile, s-o influențez. Pentru că, câteodată, părinții fac greșeala asta.

(VEZI ȘI:PRIMELE IMAGINI CU MAMA CLEOPATREI STRATAN, DE LA NUNTA FIICEI SALE. SOȚIA LUI PAVEL ESTE O PREZENȚĂ EXTREM DE DISCRETĂ)

Părinții întotdeauna vor binele copilului. Eu pe Cleopatra am educat-o de mică și toate lucrurile frumoase și bune i le-am spus de mică, nu atunci, înainte să se căsătorească. Atâta încredere am avut în ea, încât în momentele acelea nu trebuia să îi spun ceva, ca s-o influențez.”, a declarat Pavel Stratan, în cadrul emisiunii găzduite de Rodica Ciorănică.

Pavel Stratan, confidentul Cleopatrei Stratan

(VEZI ȘI:CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA, ÎN PRIMA VACANȚĂ ÎMPREUNĂ: ”ACUM PLOUĂ, IAR CÂND PLOUĂ E ZI DE NUMĂRAT BANI ȘI…”)

Pavel Stratan a fost cel care a stat în umbra fiicei sale încă de când avea câțiva ani și chiar a fost cel care a anticipat relația dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda:

„El (n.r. tatăl ei) a fost lângă mine în absolut orice moment al vieții mele, în orice întâmplare. Cu el m-am consultat înainte de a lua orice decizie. Și acum fac la fel și o să fac la fel mereu, toată viața. El m-a ajutat și el a fost martorul evenimentului în care l-am cunoscut pe Eduard, pe soțul meu, pentru că datorită lui am ajuns la București în ziua aceea. Datorită lui l-am întâlnit la studio și datorită lui am început toată povestea de dragoste, pentru că el a fost omul ăla care a anticipat toată relația noastră.

El și-a dorit ca noi doi să fim împreună. Datorită lui am ajuns să ne apropiem și să ne căsătorim, într-un final. Tata e eroul meu. Și după el urmează și Edi, și fratele meu, Cezar. Ei trei sunt cei mai importanți bărbați din viața mea, cărora o să le mulțumesc pentru absolut orice. Pentru el n-a fost nimic șocant (n.r. decizia căsătoriei). Doar s-a bucurat odată cu noi, așa cum a făcut-o și mama mea și părinții lui Eduard. Tata știe tot despre mine. Eu am crescut lângă el, sub ochii lui. Câteodată el mă înțelege și fără să spună ceva.”, a declarat Cleopatra Stratan.

Sursa foto: Arhiva CANCAN