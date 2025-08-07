Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată

O situație inedită a fost semnalată recent într-un magazin de jucării LEGO dintr-un centru comercial din municipiul Iași, după ce o clientă care a dorit să returneze un produs achiziționat cu doar câteva zile înainte s-a lovit de refuzul reprezentanților unității comerciale. Cazul a atras atenția în spațiul public după ce persoana afectată a făcut cunoscută experiența sa pe rețelele sociale și a înaintat o reclamație către Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului (OJPC) Iași.

Cazul de la Iași ridică întrebări privind transparența comunicării comerciale, interpretarea corectă a normelor fiscale în raport cu drepturile consumatorilor și necesitatea unei informări clare și uniforme în rândul tuturor comercianților care operează pe piața locală. Rămâne de văzut dacă intervenția OJPC va conduce la clarificări sau eventuale măsuri corective în acest sens.

Cu ce s-a confruntat ieșeanca

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, clienta cumpărase un set LEGO în valoare de 500 de lei în data de 30 iulie 2025. La începutul lunii august, mai exact în data de 3 august, aceasta a mers în magazin cu intenția de a returna produsul. Deși articolul era intact, iar perioada de 30 de zile în care magazinul permite returnarea produselor nu era depășită, returul i-a fost refuzat.

Motivul invocat de personalul magazinului a fost schimbarea cotei TVA, care a intrat în vigoare începând cu 1 august 2025. Reprezentanții unității au susținut că retururile pentru produse cumpărate înainte de această dată nu mai pot fi procesate, invocând modificările fiscale recente. Clienta a susținut că deținea dovada plății, că produsul era nedesfăcut și că, în calitate de client VIP, respecta toate condițiile pentru returnare conform politicii oficiale afișate pe site-ul magazinului. Cu toate acestea, solicitarea i-a fost respinsă.

„M-am confruntat cu această situație duminică (n.r. – 3 august 2025). Am scris și în postarea de pe Facebook acest lucru. În data de 4 august 2025, m-am prezentat în magazinul LEGO, pentru a face retur unui joc care era intact, achiziționat pe 30 iulie 2025, deci se încadra în acele 30 de zile drept de retur. Am fost refuzată pe motiv că s-a schimbat TVA-ul. Luni dimineața am primit un e-mail sec, răspuns la e-mail-ul trimis de mine, cu aceleași lucruri spuse și de către angajații magazinului. Am trimis e-mail către OPC Iași, cu toate dovezile. Aștept răspuns. LEGO a fost cumpărat pe 30 iulie 2025, a fost cadou, și a costat 500 de lei. Cu acceptul persoanei care l-a dăruit, am vrut să fac retur. Produsul are cod client VIP și dovada plății cu cardul, respectiv bonul nu mai este necesar pentru clienții VIP. Pe site-ul firmei au menționat faptul că pentru clienții VIP se poate face retur dacă produsul de schimb are valoarea cel puțin egală cu valoarea produsului schimbat. În cazul meu, sunt toate condițiile îndeplinite, însă cei de la companie se acoperă de acest TVA modificat, de aceea au trimis acest răspuns”, susține clienta din Iași.

Situația a generat reacții în rândul altor consumatori, care au menționat că s-ar fi confruntat cu dificultăți similare în alte unități comerciale, toate având drept justificare aceeași modificare fiscală. În ciuda acestui argument, mai mulți consumatori au ridicat semne de întrebare legate de legalitatea refuzului și de modul în care magazinele ar trebui să își adapteze politicile comerciale în raport cu modificările legislative, fără a afecta drepturile clienților care au efectuat achiziții anterior intrării în vigoare a noilor reglementări.

Călătoriile cu Metrorex şi STB se scumpesc! Cât vor plăti românii pentru un abonament