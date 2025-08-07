Acasă » Știri » Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată

Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată

De: Anca Chihaie 07/08/2025 | 09:23
Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată

O situație inedită a fost semnalată recent într-un magazin de jucării LEGO dintr-un centru comercial din municipiul Iași, după ce o clientă care a dorit să returneze un produs achiziționat cu doar câteva zile înainte s-a lovit de refuzul reprezentanților unității comerciale. Cazul a atras atenția în spațiul public după ce persoana afectată a făcut cunoscută experiența sa pe rețelele sociale și a înaintat o reclamație către Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului (OJPC) Iași.

Cazul de la Iași ridică întrebări privind transparența comunicării comerciale, interpretarea corectă a normelor fiscale în raport cu drepturile consumatorilor și necesitatea unei informări clare și uniforme în rândul tuturor comercianților care operează pe piața locală. Rămâne de văzut dacă intervenția OJPC va conduce la clarificări sau eventuale măsuri corective în acest sens.

Cu ce s-a confruntat ieșeanca

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, clienta cumpărase un set LEGO în valoare de 500 de lei în data de 30 iulie 2025. La începutul lunii august, mai exact în data de 3 august, aceasta a mers în magazin cu intenția de a returna produsul. Deși articolul era intact, iar perioada de 30 de zile în care magazinul permite returnarea produselor nu era depășită, returul i-a fost refuzat.

Motivul invocat de personalul magazinului a fost schimbarea cotei TVA, care a intrat în vigoare începând cu 1 august 2025. Reprezentanții unității au susținut că retururile pentru produse cumpărate înainte de această dată nu mai pot fi procesate, invocând modificările fiscale recente. Clienta a susținut că deținea dovada plății, că produsul era nedesfăcut și că, în calitate de client VIP, respecta toate condițiile pentru returnare conform politicii oficiale afișate pe site-ul magazinului. Cu toate acestea, solicitarea i-a fost respinsă.

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

„M-am confruntat cu această situație duminică (n.r. – 3 august 2025). Am scris și în postarea de pe Facebook acest lucru. În data de 4 august 2025, m-am prezentat în magazinul LEGO, pentru a face retur unui joc care era intact, achiziționat pe 30 iulie 2025, deci se încadra în acele 30 de zile drept de retur. Am fost refuzată pe motiv că s-a schimbat TVA-ul. Luni dimineața am primit un e-mail sec, răspuns la e-mail-ul trimis de mine, cu aceleași lucruri spuse și de către angajații magazinului. Am trimis e-mail către OPC Iași, cu toate dovezile. Aștept răspuns. LEGO a fost cumpărat pe 30 iulie 2025, a fost cadou, și a costat 500 de lei. Cu acceptul persoanei care l-a dăruit, am vrut să fac retur. Produsul are cod client VIP și dovada plății cu cardul, respectiv bonul nu mai este necesar pentru clienții VIP. Pe site-ul firmei au menționat faptul că pentru clienții VIP se poate face retur dacă produsul de schimb are valoarea cel puțin egală cu valoarea produsului schimbat. În cazul meu, sunt toate condițiile îndeplinite, însă cei de la companie se acoperă de acest TVA modificat, de aceea au trimis acest răspuns”, susține clienta din Iași.

Situația a generat reacții în rândul altor consumatori, care au menționat că s-ar fi confruntat cu dificultăți similare în alte unități comerciale, toate având drept justificare aceeași modificare fiscală. În ciuda acestui argument, mai mulți consumatori au ridicat semne de întrebare legate de legalitatea refuzului și de modul în care magazinele ar trebui să își adapteze politicile comerciale în raport cu modificările legislative, fără a afecta drepturile clienților care au efectuat achiziții anterior intrării în vigoare a noilor reglementări.

Călătoriile cu Metrorex şi STB se scumpesc! Cât vor plăti românii pentru un abonament

Tags:
Iți recomandăm
El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț
Știri
El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Știri
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Mediafax
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care...
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas șocată. M-am simțit foarte vulnerabilă”
Adevarul
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas...
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
Digi24
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului...
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Mediafax
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Parteneri
Cine e actrița din România care s-ar fi iubit cu Ion Iliescu. Fostul președinte ar fi avut o relație secretă: „O ducea prin străinătate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e actrița din România care s-ar fi iubit cu Ion Iliescu. Fostul președinte ar...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
WOWBiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum...
VIDEO În Grecia, două turiste au trăit momente de groază când și-au dat seama că erau urmărite de un mistreț, în mare
Antena 3
VIDEO În Grecia, două turiste au trăit momente de groază când și-au dat seama că...
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de șofer
Promotor.ro
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de...
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt s-a stins din viață la 84 de ani
kanald.ro
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt s-a stins din viață la 84...
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
kfetele.ro
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui...
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
WOWBiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a...
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004:
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
go4it.ro
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției, dar a lăsat un testament unde scrie negru pe alb ce decizii se vor lua. A lăsat totul pregătit
Viva.ro
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției,...
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar...
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează...
Anca Serea și Adi Sînă se confruntă cu probleme, au ajuns la instanţă!
Romania TV
Anca Serea și Adi Sînă se confruntă cu probleme, au ajuns la instanţă!
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Permisul de conducere NU mai poate și reînnoit. S-a impus limită de vârstă pentru șoferi. Legea le interzice să mai conducă
Capital.ro
Permisul de conducere NU mai poate și reînnoit. S-a impus limită de vârstă pentru șoferi....
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
evz.ro
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord,...
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
as.ro
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului...
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de...
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o să-ți vină să crezi ce a spus! Prezentatoarea TV a fost nevoită să intervină de urgență:
radioimpuls.ro
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o...
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Imagini exclusive! Adevărul despre casa în care s-a zvonit că a locuit Ion Iliescu. Cine a trăit, de fapt, în reședința din zona Crângași
Fanatik.ro
Imagini exclusive! Adevărul despre casa în care s-a zvonit că a locuit Ion Iliescu. Cine...
Nina Iliescu, pensie generoasă de urmaș! Ce sumă primea Ion Iliescu în fiecare lună
Yellow News
Nina Iliescu, pensie generoasă de urmaș! Ce sumă primea Ion Iliescu în fiecare lună
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț
El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații
Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații
Se dă femeia fatală de la Insula iubirii 2025, dar noi știm cum arăta înainte de operații. O recunoști ...
Se dă femeia fatală de la Insula iubirii 2025, dar noi știm cum arăta înainte de operații. O recunoști pe ispita de la Antena 1?
„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, desființat de Șerban Huidu. Ce a spus „cârcotașul” ...
„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, desființat de Șerban Huidu. Ce a spus „cârcotașul” despre ispita show-ului de la Antena 1
Ella a uitat că e logodită! I-a propus lui Teo să meargă în casă, dar ispita a refuzat-o. Ce i-a ...
Ella a uitat că e logodită! I-a propus lui Teo să meargă în casă, dar ispita a refuzat-o. Ce i-a scris pe bilețel
Vezi toate știrile
×