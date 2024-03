Pe asta n-a făcut-o niciodată Cabral în platoul de la PRO TV: “Singur, ești doar un prost, pe întuneric!”

Favoritul românilor, cel ce reliefează lucruri despre poporul autohton în emisiunea sa de la Pro TV, a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Facem referire la Cabral Ibacka, cel recunoscut pentru longevitatea proiectului „Ce spun românii?”. Doar că de această dată, vedeta anunță că va reveni pe micile ecrane și cu emisiunea sa de seară, „Săriți de pe fix!”. Noutatea pentru cel de-al doilea sezon este oferită de publicul live, ce va augmenta amuzamentul din emisiune.

Această caracteristică a publicului prezent la filmări a adus, în genere, succesul formatelor de tip late-night. Cabral țintește sus și recunoaște că și-ar dori să prezinte o asemenea emisiune. Însă până acum, în România, nimeni nu a reușit să o facă ca la carte, iar moderatorul de la Pro TV explică de ce.

Cabral Ibacka anunță, în premieră, revenirea emisiunii „Săriți de pe fix!”, de la Pro TV: „Am început deja filmările!”

CANCAN.RO: Am văzut că s-au postat niște story-uri de la „Săriți de pe fix!”. Se reîncep filmările?

Cabral Ibacka: Da, am început deja filmările.

CANCAN.RO: Cum simți că va fi al doilea sezon, tu te simți mai bine pregătit?

Cabral Ibacka: E puțin mai pe fizicație și este ușor mai dement decât primul sezon. Echipa de la canapea, canapeliștii, că noi așa le spunem, au venit oamenii cu o poftă mult mai mare și echipa în sine este mai sudată. De la asta voiam să plec, că suntem mai sudați și mai palii. Dar în esență rămâne aceeași poveste ușor dementă, câteodată de neînțeles, dar se râde în continuare foarte tare. Și am făcut o chestie foarte mișto, am primit multe mesaje că oamenii ar vrea să vină în studio, am făcut treaba asta și la unele dintre ediții am avut public de acasă. Mulți dintre ei au râs foarte tare și ne-au zis că este și mai funny în studio decât la TV.

Cabral explică de ce nu o poate apuca pe urmele lui Jimmy Kimmel, prezentatorul de la Premiile Oscar, chiar dacă își dorește: „Host-ul singur e doar un prost într-un studio, pe întuneric!”

CANCAN.RO: Deci cumva tu mergi către zona de late-night?

Cabral Ibacka: Am mai auzit vorba asta cu late night-ul. Este extrem de greu de produs. Ca și host, nu e greu, ca om de față. Dar pentru echipa din spate este extrem de greu de dus un late-night și la noi și pe termen lung și în fiecare zi.

CANCAN.RO: Pentru că nu ai avea o industrie suficient de mare?

Cabral Ibacka: Eu cred că noi toți n-am învățat cum se face chiar cum trebuie. Și încă după atâta timp ne căutăm drumul. Faptul că tu ai înțeles ce ai de făcut și faci lucrul așa cum îl faci, arată că învățăm, dar nu toți. Mă refer la toată lumea, pentru că host-ul este important în orice proiect. Însă în același timp, singur, nu face nimic. Singur, e doar un prost într-un studio, pe întuneric. Trebuie să vină în jurul proiectului foarte mulți oameni. Și invitați și echipă de producție și e foarte multă în spate, chiar dacă nu pare. Adică te uiți la Jimmy Kimmel și ai impresia că oamenii au venit, i-au venit invitații, i-au pus trei întrebări, dar este totul foarte bine orchestrat. Și asta înseamnă muncă, asta înseamnă bani.

