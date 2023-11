Pe cât de celebru, pe atât de norocos! Smiley nici nu știe ce-i pregătește soția lui: Gina Pistol, în acțiune!

Gina Pistol își ia foarte în serios rolul de mămică! A născut în luna martie a anului 2021 o fetiță, rodul iubirii dintre ea și Smiley, și de atunci se ocupă exclusiv de bunul mers al creșterii micuței Josephine. Prezentatoarea investește foarte mult în copilul său, principalul aspect fiind timpul, iar asta pentru că nu mai are apariții, ieșind, cel puțin deocamdată, din platourile posturilor TV. CANCAN.RO a întâlnit-o pe soția lui Smiley zilele trecute, în nord, iar cele scrise sunt dovedite, în cele ce urmează, de fotografii exclusive!

Pentru că Gina a mers în mall Băneasa, alături de bonă și copil, la cumpărături. Prezentatoarea TV a zăbovit ceva vreme într-un magazin cu articole pentru casă, timp în care a butonat telefonul mobil. Se prea poate ca în cealaltă parte a firului să fi fost chiar Smiley, iar împreună să se consulte în vederea achizițiilor. Pănă la urmă, sunt soț și soție, împart aceeași casă… E firesc să știe și cântărețul cu ce mai vrea consoarta să decoreze căminul. Bravo, bravo! Așa da, muncă-n echipă!!

Bravo, ai stil, Gina Pistol?!

În altă ordine de idei, soția lui Smiley a ales să poarte un trening pentru ieșirea în complexul comercial. Prezentatoarea a ales ceva confortabil, însă e posibil ca plimbarea să nu fi fost neapărat una programată. Nu de alta, dar n-ar părea că Ginuța și-a pierdut vremea în fața oglinzii să se pregătească. Ea a ieșit cu părul vâlvoi, nemachiată, contrar aparițiilor sale de pe micile ecrane. Bine, cumva e de înțeles. E femeie măritată, nu e cazul să mai aibă dorința să întoarcă privirile trecătorilor. Pe de altă parte, e persoană publică, trebuie să fie foarte atentă atunci când calcă în afara căminului conjugal. Dar na… astea sunt detalii. E treaba ei, până la urmă. Și ca să fie treaba treabă, Ginuța oricum e bine rău la 42 de ani. Bașca… are și curaj să iasă din casă așa cum apucă.

Prezentatoarea TV, momente dureroase după nașterea micuței Josephine

Trecând de la una la alta, reamintim că Gina Pistol, după ce a născut, s-a confruntat cu depresie, dar și cu un episod de burnout. Aceasta a menționat că anul 2022 a fost unul dificil pentru ea, iar sindromul copilului sărac nu a ocolit-o.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a spus prezentatoarea TV.

