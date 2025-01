Pe ce dă Mihai Trăistariu 20.000 de euro pe an. S-a pus la adăpost: „O să fie greu cu banii”

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști români, nu lasă nimic la voia întâmplării atunci când vine vorba de viitorul său financiar. Conștient de fluctuațiile economice și de posibilitatea unei crize financiare, cântărețul a găsit o soluție pentru a-și asigura stabilitatea materială pe termen lung.

Deși se concentrează pe afaceri, Mihai Trăistariu nu renunță la pasiunea sa pentru muzică. De-a lungul anilor, el a participat la Eurovision și a reprezentat România cu succes în 2006, când piesa sa Tornero a devenit un hit internațional.

Citește și: MIHAI TRĂISTARIU A TRĂIT CLIPE DE PANICĂ: POVESTEA UNUI REVELION NEBUN! ”AM CĂZUT ÎN ȘANȚ, AM ÎNCEPUT SĂ PLÂNG!”

Unul dintre principalele sale planuri pentru 2025 este extinderea investițiilor în domeniul imobiliar. Artistul deține deja mai multe apartamente destinate într-un circuit turistic, iar recent a achiziționat o locuință de lux în Mamaia Nord, pe care o închiriază turiștilor. Conform calculelor sale, rata anuală pentru acest apartament se ridică la aproximativ 20.000 de euro, sumă pe care și-a propus să o achite integral până în toamna anului viitor. Această strategie i-ar permite să reducă povara datoriilor și să beneficieze de un venit pasiv stabil.

Mai mult, Trăistariu intenționează să deschidă în viitorul apropiat un al șaptelea apartament de închiriat, extinzându-și astfel portofoliul imobiliar. Artistul pune accent pe economisire și gestionarea eficientă a resurselor financiare, evitând cheltuielile inutile pentru a-și atinge obiectivul cât mai rapid.

Pentru 2025, artistul își dorește să revină în competiție, însă provocările sunt numeroase. Deși România nu pare să-l ia în considerare pentru selecția națională, Trăistariu analizează și alte opțiuni. Unele țări permit participarea artiștilor străini, printre care Azerbaidjan, San Marino și Suedia, însă concurența este acerbă. Alte variante ar fi Republica Moldova și Malta, unde artistul este deja bine cunoscut și apreciat.

În prezent, Trăistariu are deja o piesă pregătită, realizată de producători finlandezi, special adaptată vocii sale. Însă, pentru a-și crește șansele, ia în considerare crearea a încă două sau trei melodii pentru a avea mai multe opțiuni de selecție. Pasiunea și determinarea sa rămân puternice, iar dorința de a câștiga Eurovision pentru România continuă să fie unul dintre obiectivele sale majore.

„Eu deja primesc propuneri. Ieri îmi spunea cineva să merg în Finlanda sau în Republica Moldova, doar că acolo trebuie să fac duet cu cineva. Eu oricum nu mă las, pentru că sunt fan Eurovision și vreau să câștig acest concurs, dar pentru România. Acum ar fi culmea să merg și să câștig pentru altă țară.

Mi-am jurat că premiul ăsta îmi lipsește din toată cariera. Azi m-a sunat din Malta cineva, să mă cheme la concursul lor final din februarie și sunt invitat special să cânt Tornero. În luna mai am în Spania, la Malaga, un party Eurovision. Deci eu încă sunt ancorat în concursul ăsta și de asta îmi e și ciudă. Eu aș avea și punctaj și fani care să mă voteze, dar ce să faci dacă România nu mai vrea. Sunt foarte dezamăgit.

Eu am o piesă de anul trecut, făcută de producători finlandezi, mi-au făcut-o special pe vocea mea, 4 luni s-a lucrat la ea. E o piesă lentă, dar excelentă. Eu am păstrat-o de atunci. Mi-au propus și la Moldova, dar acolo trebuie să fiu cetățean moldovean, să mă împart în două, să cânt în duet cu un artist de la ei, ceea ce nu prea mă încântă, dar sunt niște voci acolo care îmi plac. Ar fi o chestie cu Moldova, că am mulți fani acolo.

Și Malta ar fi o variantă, unde am și o stea pe o stradă, în 2017 mi-au dat-o, cu Tornero. Malta își selectează intern, cetățeni de-ai lor. Sunt vreo 15 țări care permit artiști din afară, cum e Azerbaijan, San Marino, Suedia, dar acolo e înghesuială, că e țara mamă a Eurovisionului. O să mă orientez în luna ianuarie, februarie. Am o singură piesă, dar poate mai fac două-trei să merg la sigur. Ne trebuie un artist cu experiență, nu unul necopt. Noi am trimis doar copii.”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru sursa citată mai sus.