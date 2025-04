Cât de mult a slăbit Răzvan Babană, după operația de micșorare a stomacului. Treci pe lângă el și nu îl recunoști!

Răzvan Babană, fostul semifinalist de la Chefi la cuțite, este de nerecunoscut după ce a slăbit zeci de kilograme. Acesta le-a prezentat prietenilor virtuali rezultatele spectaculoase ale operației de micșorare a stomacului prin care a trecut în urmă cu doar câteva luni.

Răzvan Banană a devenit faimos în urma participării sale la Chefi la cuțite – sezonul 7. Carismatic, talentat și cu o atitudine glumeață, acesta a ajuns până în semifinalele showului culinar de la Antena 1. Chiar și fără premiul cel mare, Babană a fost tare mândru de parcursul său în emisiune.

După ce a reușit să cucerească telespectatorii și producătorii emisiunilor TV, Babană a primit și alte propuneri de colaborare. A participat în emisiunea lui Nea Marin ”Poftiți pe la noi” și la Splash, vedete la apă. În paralel, Răzvan Babană conduce propria afacere, o firmă pentru organizat evenimente în Timișoara.

În vârstă de 30 de ani, Babana a deci să își schimbe radical stilul de viață și a făcut o operație de micșorare a stomacului. Înainte de intervenție, acesta a mărturisit că nu se teme de bisturiu, că are încredere în echipa medicală, că este extrem de optimist și că abia așteaptă să vadă rezultatele finale.

„Dar sunt foarte optimist, în continuare sunt foarte optimist, știu că o să fie totul foarte bine, o să iasă foarte bine, nu îmi fac griji, nu am niciun stres, nicio emoție, în continuare am ales cea mai bună echipă, am doctorii cei mai buni, trebuie să fie rezultatul impecabil”, a spus fostul concurent de la Chefi la cuțite.