Pe ce dată va fi difuzată finala Insula Iubirii 2025. Surpriza pregătită de Antena 1

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar publicul urmărește cu interes evoluția celor cinci cupluri. Tentația a început să își facă din plin simțită prezența, iar ispita deja erodează unele cupluri. Telespectatorii sunt curioși să afle deznodământul. Când are loc finala Insula Iubirii 2025 și ce surpriză a pregătit Antena 1 pentru fani?

Sezonul 9 Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri, cu noi povești de iubire și noi ispite. Cu toții au îmbrățișat experiența din Thailanda și se lasă purtați de val. Fanii emisiunii urmăresc cu interes tot ce se întâmplă și abia așteaptă să afle deznodământul final.

Sezonul 9 Insula Iubirii este împărțit în 21 de ediții, iar în fiecare săptămână sunt difuzate câte trei episoade. Ceea ce înseamnă, după un calcul simplul, că ultimele 3 episoade ale finalei vor fi difuzate luni, marți și miercuri – pe 1, 2 și respectiv 3 septembrie. Atunci publicul va afla care dintre concurenți o să plece acasă împreună și care nu au reușit să treacă testul.

Surpriza pregătită de Antena 1

Așa cum spuneam, ultimul episod din Insula Iubirii 2025 o să fie difuzat în data de 3 septembrie. Însă, publicul nu trebuie să se întristeze căci Antena 1 a pregătit o surpriză. Insula Iubirii se va termina miercuri, 3 septembrie, însă imediat telespectatorii o să își poată muta atenția pe un alt show.

Concret, Insula Iubirii o să fie înlocuită cu emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor. Începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, publicul va putea urmări aventurile noilor concurenți. La fel ca în anii trecuți emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în spectaculosul Seul. Însă, până atunci concurenții trebuie să facă fața la numeroase provocări și să se descurce fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar.

Lista concurenților Asia Express 2025:

Mara Bănică și Serghei Mizil;

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin;

Anda Adam și soțul ei, Joseph;

Catinca Roman și fiica ei, Calina;

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion;

Modelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina;

Gabriel Tamaș și Dan Alexa;

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro;

Karmen Simionescu și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

