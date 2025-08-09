Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar fanii sunt captivați de poveștile noilor concurenți. De-a lungul timpului, emisiunea de la Antena 1 a adus în prim plan tot felul de povești de viață. Iar una dintre cele mai interesante a fost a unei concurente ce a făcut patru ani de închisoare. Producătorii Antena 1 au ascuns inițial acest lucru.

În anul 2019, în cadrul sezonului 4 Insula Iubirii, fanii emisiunii făceau cunoștință cu perechea formată din Ionuț Gojman și Mirela Baniaș. Acest cuplul a adus două premiere în economia show-ului de la Antena 1. El a fost primul concurent care s-a transformat ulterior în ispită, revenind în sezonul 5 în această poziție. Iar ea a fost prima concurentă care a impresionant cu povestea ei de viață, atunci când a mărturisit că vreme de patru ani a stat în închisoare.

Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare

Mirela Baniaș a fost una dintre cele mai interesante concurente de la Insula Iubirii. Aceasta a intrat în emisiune alături de Ionuț Gojman, partenerul ei de la acea vreme. Însă, ce a surprins cu adevărat publicul a fost povestea de viață a acesteia. Înainte de a începe relația cu Ionuț, Mirela a mai avut o căsnicie de 10 ani, care s-a terminat cum nu se poate mai prost.

Mai exact, Mirela Baniaș a povestit că a ajuns la închisoare din cauza iubirii. Femeia lucra la bancă, iar bărbatul a convins-o să fure o sumă considerabilă de bani pentru el. Orbită de dragoste, concurenta de la Insula Iubirii a furat banii și spera că a în scurt timp bărbatul să îi returneze, ea sa îi pună la loc și nimeni să nu observe ce făcuse.

Însă, realitatea a fost alta, iar în anul 2010, Mirela Baniaș, fiica fostului șef al Poliției Economice Dej, a fost arestată pentru că a furat 520.000 lei și 33.000 euro din conturile unor clienți a Băncii Transilvania. Femeia a fost închisă 4 ani și 2 luni într-o închisoare de maximă siguranță.

„Opt luni m-a pus să fac asta. Am luat pentru el. Mă gândeam că o să mi-i dea și o să îi pun la loc. Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani”, a povestit Mirela Baniaș.

„Eu te omor pe tine”

Mirela Baniaș a fost închisă în Penitenciarul Gherla, iar aici a avut parte de numeroase momente grele. Mai mult, una dintre colegele de celulă a încercat să o omoare.

„Era la televizor episodul nu ştiu cât cu o femeie care i-a dat 80 de lovituri de cuţit iubitului…. Intru în cameră, când mă întors, una cu un zâmbet… mă aştepta! Şi când am văzut-o mi-am dat seama că ea cea de la televizor. Ea stătea pe masă, râdea şi zice: Dar nu mă cunoşti? Mă gândeam că dacă bat în uşă şi strig să mă scoată de aici că ea e criminala, toată perioada o să mă terorizeze. Mi-a zis că moneda de schimb nu e leu, euro, ca la bancă, ci dacă nu am ţigări nu supravieţuiesc. A făcut o obsesie pentru mine tipa… Îmi zicea: Eu te omor pe tine!, stând la masă, mâncând… Şi am văzut cum a început să-şi facă cuţite din conserve. Toată ziua lucra să-şi facă cuţite. Într-o noapte a vrut să mă atace şi una dintre deţinute a sărit şi s-a bătut cu ea pentru mine. A dat-o cu capul de calorifer… Atunci m-am trezit şi a venit poliţia. A fost foarte greu… Am fost şi bătută”,a mai povestit Mirela Baniaș.

