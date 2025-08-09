Acasă » Știri » Recunoști cine este șatena din imagine? O vezi la Insula Iubirii 2025

De: Alina Drăgan 09/08/2025 | 09:41
Recunoști cine este șatena din imagine /Foto: Facebook
Recunoști cine este șatena din imagine? Ei bine, este una dintre ispitele cele mai admirate de la Insula Iubirii sezonul 9. Aceasta a atras atenția încă de la prima apariție și i-a uimit pe toți cu mișcările ei. În urmă cu ani de zile, ispita nu apelase la intervenții estetice, însă chiar și fără ele întorcea numeroase priviri.

Ei bine, tânăra șatenă din imagine este chiar ispita Cristina Scarlevschi. În urmă cu 10 ani, acesta nu trecuse pragul cabinetului medicului estetician. La acea vreme nu avea operații estetice, practica modeling și pole dance. Se dedica pasiunilor sale și făcea primii pași în carieră.

Chiar dacă la acea vreme nu intervenise deloc asupra trăsăturilor sale, Cristina se remarca prin frumusețea ei autentică și silueta bine lucrată. Fotografii din acea perioadă arată o altă latură a ispitei din sezonul 9 Insula Iubirii.

Ulterior, după ce anii au mai trecut, Cristina a trecut prin mai multe transformări. Ispita și-a schimbat direcția în carieră și a ales să intervină ușor asupra aspectului fizic. A recurs la augmentarea buzelor, și-a redefinit linia feței, iar bustul pare și el îmbunătățit. Toate aceste schimbări au fost făcute însă cu limite, fără să schimbe fizionomia și fără să o transforme într-o altă persoană.

Cristina Scarlevschi, ispită sezonul 9 Insula Iubirii /Foto: Facebook

Drama ispitei de la Insula Iubirii

Cristina Scarlevschi are 31 de ani și se numără printre ispitele feminine de la Insula Iubirii, sezonul 9. Rolul său este să testeze fidelitatea concurenților, punându-i la încercare în cadrul celui mai dur test al iubirii. Aceasta se descrie ca o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”. Însă, în spatele imaginii de „ispită” se ascunde o mămică greu încercată.

În anul 2023, dansatoare de pole dance a devenit mămică, iar atunci au început și problemele pentru ea. Micuțul ei a venit pe lume la 40 de săptămâni de sarcină și a fost diagnosticat, la naștere, cu microcefalie – o afecțiune neurologică rară, care nu are leac. Cristina a luptat mult pentru fiul ei, însă, din păcate, în cele din urmă nu a mai avut ce face. Micuțul Alex a încetat din viață pe 1 mai 2024.

„Copilașul nostru are microcefalie cu fontanela închisă, practic jumătate de creier nu este. Există substanță cenușie în creier, nu cunosc tare multe despre asta, dar nu ar trebui să fie. Creierul se calcifică, creierul devine os, și din cauza asta nu vorbește, nu stă în picioare, pe fund, nu apucă cu mânuțele. Doar aude. Nu știu dacă știe că eu sunt mama și soțul este tata. E tare dureros.

Trăiam în fiecare zi cu gândul că asta poate să fie ultima zi. Eu mă uit la copilul meu cum moare și eu nu pot să fac absolut nimic. Dacă era nevoie de un transplant, de orice, când ai o alegere, când poți să faci ceva…. dar aici nu poți să faci absolut nimic. Tu pur și simplu trebuie să trăiești cu asta, să te uiți la copilul tău cum se chinuie, și tu să nu poți face nimic”, povestea Cristina.

Foto: Facebook

