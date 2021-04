Pepe, atac de furie după ce a văzut un articol despre fosta lui soție, Raluca Pastramă „Vreau să fac lumină”

Pepe spune lucrurilor pe nume la câteva luni de la semnarea actelor de divorț. Cântărețul a avut un acces de furie, online, după ce a văzut un articol despre Raluca Pastramă.

Surprinzător, artistul s-a simțit oarecum jignit de faptul că fosta lui soție este numită „Pastramă” în presă, deși ea a rămas cu numele de familie al lui Pepe după divorț.

”Băi nene, și nu e Raluca Pastramă, că aici nu înțelege presa și vreau să fac lumină. Și după divorț, numele ei e tot Pascu. Și a fost Pascu și în timpul căsătoriei. Ea nu mai e Pastramă de 8 ani! Și-a păstrat numele…

Sunt niște articole despre cineva care nu există”, a izbucnit Pepe, după ce a citit o știre despre soția lui.

CITEȘTE ȘI: Raluca și Pepe, fotografiați împreună la petrecerea de ziua Rosei: “O familie superbă”. În ce ipostază au fost surprinși cei doi foști soți

Mai mult decât atât, Pepe a lămurit și subiectul verighetei, despre care a ținut să precizeze că o va purta în continuare ori de câte ori va dori.

”Am văzut-o și pe aia cu ”Pepe a renunțat la verighetă”…

Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi”, a mai spus Pepe la BarOnline.

VEZI ȘI: Pepe și Raluca Pastramă, aproape de o împăcăre istorică?!? Gestul care l-a trădat pe artist a fost văzut de toată lumea

A fost sau nu cu Daniela Crudu?

De asemenea, artistul a menționat și despre relația pe care ar fi avut-o cu Daniela Crudu în urmă cu câțiva ani.

”Eu mi-aduc aminte cu drag de toți de pe Vaporul Iubirii și nu știu cum se face că și atunci eram fix după un divorț. Eram ca acum și cred că era presa și mai tare pe mine. Am avut proiectul ăla, mișto proiect… Dar n-am avut nici o treabă, eu sunt prieten cu toți din toate proiectele în care am fost. Nu am avut nici un fel de amantlâc cu Cruduța, ferească Dumnezeu, suntem ca frații! Dar, logic, dacă fata făcea plajă topless și am luat-o de gât și am făcut o poză, cum să dea poza aia în presă? Bine! Pepe, singur, Cruda, o nebună!”, a mai spus Pepe.