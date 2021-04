Raluca și Pepe, fotografiați împreună la petrecerea de ziua Rosei: “O familie superbă”. În ce ipostază au fost surprinși cei doi foști soți

În fostul cuplu Raluca și Pepe a fost sărbătoare importantă: Rosa Alexandra a împlinit șase ani și a avut parte de o petrecere, așa cum și-a dorit. Azi, mama micuței sărbătorite a publicat câteva poze de album de la party, iar într-una dintre ele apare alături de talentatul cântăreț. Ipostaza în care au fost surprinși cei doi foști soți i-a făcut pe unii să le lase numeroase gânduri pozitive.

Raluca și Pepe, fotografiați împreună la petrecerea Rosei

Rosa Alexandra Pascu a împlinit șase anișori pe 5 aprilie, însă, din diferite motive petrecerea i-a fost organizată în weekendul care s-a încheiat. Printre invitații importanți s-au numărat: Bibi, Antonio Pican și, desigur, celebrul ei tată, Pepe.

“👧🏻🌹 My baby girl is getting bigger (n.r.: Fetița mea crește din ce în ce mai mult) 🌹👧🏻 Mulțumim pentru toate mesajele și gândurile frumoase ce ni le-ați transmis, ne dorim să se întoarcă înzecit catre voi! (…). @rosaalexandrapascu @mariapascu1 @pepe.ro @bibi.official @antoniopican (…)”, a scris Raluca Pascu pe contul ei de Instagram.

Da, îndrăgita brunetă nu doar l-a etichetat pe fostul soț, ci a postat și o fotografie de colecție alături de acesta – după cum puteți vedea în imaginea de mai jos, Pepe stă în stânga sărbătoritei, iar Raluca Pascu, în dreapta ei și foștii soți au zâmbetul pe buze, semn că au găsit un echilibru perfect în relația de după divorțul semnat în urmă cu mai bine de două luni. Ipostaza în care au fost surprinși i-a determinat pe unii dintre internauți să-i laude pentru deciziile luate de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

“La mulți ani sănătoși și fericiți copilei voastre, frumoși ca familie👏👏👏!!”, “La mulți ani, Rosa! Să fii sănătoasă și fericită alături de cei dragi ❤️❤️❤️”, “Sunteți o familie superbă! Fetițele sunt minutate, să vă trăiască, să crească mari, pupiciii😘😘💖” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea de mai jos.

Până la momentul redactării acestui articol, Pepe nu publicase nicio poză de la petrecerea Rosei.

Raluca Pascu și Pepe au divorțat pe 8 februarie 2021 Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu, s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă pe 18 aprilie 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012; fiica lor cea mare se numește Maria. Iar pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra, a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Până să fie cu Raluca, artistul a fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu, de care a divorțat cu scandal. Cântărețul și Raluca Pascu s-au despărțit în octombrie 2020, iar vestea a fost făcută publică de Pepe la începutul lui noiembrie 2020. Ei au divorțat la notar pe 8 februarie 2021, iar custodia fetițelor este comună. Citește și: Raluca, declarații acide după ce a ieșit din biroul notarului în care a divorțat de Pepe: “Cine ți-a zis să pui întrebarea asta?”. Reacția brunetei privind zvonurile despre amant

