Pepe, război total cu Poliția Română: “Sunteți de c$%$t”! Ce l-a enervat pe artist și ce implicare are Oana Zăvoranu

Pepe și Oana Zăvoranu au divorțat în urmă cu 11 ani, însă artistul nu poate uita că, după separare, a rămas fără niciun bun. Pentru acest lucru îi consideră vinovați pe polițiști, dar și pe fosta lui soție, pe care o acuză că i-a furat mai multe lucruri de valoare din casă. Agenții, susține cântărețul, au preferat, fără prea mult efort, să claseze dosarul.

În cadrul podcastului Bar Online, de pe canalul său de YouTube, Pepe i-a pus la zid pe polițiști, după ce și-a adus aminte cum a fost tratat de aceștia când a depus plângere pe motiv că oamenii trimiși de fosta lui soție, Oana Zăvoranu, i-au mai multe bunuri din locuință. Artistul susține că agenții nu au făcut absolut nimic pentru a rezolva cazul.

“Vii, îmi iei totul din casă, din proprietatea mea și nu se întâmplă nimic. Am făcut plângere. Televizorul ăla e de la mama, a disparut, uite actele lui. E filmare când l-au luat. Mobila asta e cumpărata de mine, pentru că era casă și era și sediu de firma, uite facturile. Unde e mobila? Nu știu. Păi uite filmare cum au băgat-o în mașină cu numărul cutare. Nimic! S-a clasat, s-a închis dosarul. Și pe ce ne legăm? Nu ai mască, amendă! Dacă mă prinzi cu radarul, nu ajunge permisul la Udriștei și eu sunt în ziar, mă dai exemplu. Dar nu trebuie să vă fac și eu de c$%$t, când sunțeti de c$%$t?”, a spus Pepe.

Pepe, revoltat: “Mi-au luat toată casa atunci!”

Șocat că, la momentul respectiv, polițiștii nu au avut nicio reacție, Pepe a decis să facă turul televiziunilor, în speranța că-și va găsi dreptatea. În cele din urmă, artistul a fost nevoie să o ia de la zero, din toate punctele de vedere.

“Deci mie mi-au luat toată casa atunci, nu zic că a luat-o Zăvoranca personal. Oamenii pe care i-a trimis ea, au plecat cu toate lucrurile mele. Eu dacă mă duceam acolo, eram de vină. Eu am făcut plângere la Poliție, aia îmi fura lucrurile. Și atunci eu ce trebuia să fac? Le făceam circul televiziunilor! Eu am luat-o de la zero în momentul ăla! Eu nu am mai avut nimic în casă! Eu nu mai am poze cu mine, cd-uri, casete, videoclipuri. Mi-au luat și camerele de luat vederi din pereți. Tot! Erau toate ale mele! Nu te duci și tu la Poliție?”, a mai dezvăluit artistul.

“Dezamăgirile mele sunt tot pentru instituțiile statului”

Pepe regretă că nu mai are nicio amintire. Toate au dispărut din casă după ce a divorțat de Oana Zăvoranu. Deși avea locuința asigurată, nu ar fi recuperat nimic, tot din vina Poliției, susține artistul.

“Aveam și casa asigurată. Asigurarea ce mi-a zis? Să vă zică Poliția! Faceți-vă asigurări! Eu am încercat să fiu cât mai normal la cap! Dezamăgirile mele sunt tot pentru instituțiile statului! Penibil! Îmi pare rău de amintirile mele, nu mai am nimic. Mi-a cerut recent o televiziune o poză cu mine de când eram mic! Nu mai am! Nu vorbesc despre o geacă de piele pe care am dat mulți bani, vorbesc despre o brățărică primita cadou de la mamaie. Nu mai am nimic de atunci! Financiar erau bani mulți!”, a continuat Pepe.

“Mi-e scârbă de ei!”

Artistul susține că el și Oana Zăvoranu nu aveau de împărțit nimic din punct de vedere legal. Deși a prezentat polițiștilor mai multe dovezi cum că ar fi fost furat, dosarul a fost, în cele din urmă, clasat.

“S-au întâmplat lucrurile astea de ani de zile și nu am zis nimic. Știi de ce? Că mi-e scârbă de ei! Uite ca le spun, dar le spun la mine acasă, aici! Nici nu erau obiecte de partaj, erau bunurile mele personale de dinaintea căsătoriei. Noi nu aveam de împărțit nimic legal, nu am acumulat nimic în timpul căsătoriei. Nu aveam ce să împărțim! Și eu atunci am făcut plângere pentru ale mele personale, am predat atunci imagini de la televiziunile care au filmat, uite cine le-a luat, unde le-a dus, cu numere de mașini, cu tot. S-a întâmplat că le-a luat declarații tuturor și au spus nu știu. S-a clasat dosarul”, a mai spus artistul.

„Dacă eram nesănătos, mă duceam și le rupeam picioarele”

Deși au trecut ani buni, Pepe nu poate uita atitudinea autorităților din România față de el. Artistul se simte nedreptățit și, în același timp, frustrat pentru că nu a putut dovedi că dreptatea îi aparține.

“Eu dacă eram nesănătos, mă duceam și le rupeam picioarele. Eu nu mai aveam atunci nici baterie la baie, au luat tot. Ce am rezolvat? Am așteptat vreo trei ani de zile ca procesul să se finalizeze favorabil, dar nu a fost așa! Și măcar să le zic și eu că sunt de [email protected]#$t! Că nu am zis-o nicăieri, o zic acum! De mare [email protected]#$t!”, a încheiat, nervos, Pepe.