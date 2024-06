Pepe și Yasmin Ody au făcut nuntă fără dar, însă au avut parte de o surpriză de proporții: ”Fugea pe acolo!”

Pepe și Yasmine Ody s-au căsătorit, în urmă cu 2 săptămâni, iar evenimentul a fost unul spectaculos! Celebrul artist și aleasa inimii sale au avut alături persoanele dragi, iar nunta a decurs fix așa cum și-au dorit. Nu s-au stresat prea tare privind organizarea petrecerii, iar totul a ieșit așa cum se așteptau. Distracția a fost pe cinste, atmosfera a fost susținută de colegii cântărețului, iar mâncarea foarte variată. Totuși, a existat o mică problemă: darul de nuntă!

Pepe și Yasmine s-au căsătorit, în urmă cu 2 săptămâni, iar la marele eveniment din viața lor au luat parte familia și prietenii apropiați. Nu s-au stresat prea tare privind organizarea nunții, ci au vrut doar să se distreze pe cinste alături de cei dragi. Și iată că le-a ieșit! De muzică și atmosferă s-au ocupat colegii de scenă ai cântărețului, iar invitații au dansat până-n zorii zilei.

„Am fugit de tot ce ne stresa. Știam de la început ce ne-ar putea stresa. Ne-ar fi stresat, probabil, valsul mirilor să stăm să repetăm. Eu cânt piesa Iubesc și văd mirii cât sunt de stresați când dansează. Ne-ar fi stresat tot, dacă ar fi să o luăm așa, dar acum cred că trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere, că am știut ce vreau. La capitolul program artistic am spus ăștia sunt colegii mei și am încredere. Am avut un desfășurător la capitolul scenă, muzică”, a povestit artistul, în emisiunea lui Capatos.

Cât despre mâncare, Pepe a ales numai bunătăți pentru invitații lui. Toți cei prezenți la nuntă au avut de unde alege, căci deliciile erau variate.

„Eu am venit cu ideea că am vrut să fie cu bufet și poate vrea cineva să mănânce vită argentiniană, poate vrea să mănânce pizza și mi-a zis cum să mănânce lumea pizza? Shaorma la 03.00 dimineața pentru că mulți pleacă de la evenimente și se duc pe la colț și am zis să le avem pe toate. A fost un shaormar, cu tot ce trebuie. Au fost și fructe de mare, dar nu toate odată. Cumva, a fost moment de început. Doar aperitivul a fost adus la masă”, a continuat Pepe.

Ce s-a întâmplat cu darul la nunta lui Pepe

Andrei Ștefănescu a fost și el prezent la nunta celor doi, iar printre altele a adus în discuție „problema” darului: „Fugea pe acolo de cei care veneau cu plicuri”.

Moderatorul de la Antena Stars l-a dat de gol pe Pepe, în legătură cu faptul că acesta nu ar fi fost de acord cu plicurile cu bani la nuntă.