Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea oamenilor față de...”

Bacalaureatul de toamnă 2025 nu a trecut neobservat, însă de această dată nu elevii au dat naștere unei „perle” care să facă deliciul internetului, ci chiar subiectele oficiale. În plină probă scrisă la Limba și literatura română, o formulare nefericită a stârnit mirare, discuții aprinse și critici în mediul online. Greșeala a fost remarcată imediat, iar mulți s-au întrebat cum de a reușit să treacă prin atâtea filtre de verificare.

Examenul, considerat de mii de absolvenți a fi ultima șansă de a obține diploma de Bac, a fost umbrit de această eroare gramaticală strecurată chiar în Subiectul I. Deși în mod normal atenția este concentrată asupra răspunsurilor elevilor, de această dată formularea întrebării a devenit subiect de știri.

Perlă colosală la proba de Limba română

Enunțul care a provocat atâta rumoare suna astfel: „Atitudinea oamenilor față de mediu să fie schimbată poate sau nu”.

La prima vedere, pare doar o construcție puțin stângace, dar, din punct de vedere gramatical, combinația dintre forma de conjunctiv „să fie schimbată” și expresia „poate sau nu” este incoerentă. Profesorii de specialitate au explicat că formularea corectă ar fi trebuit să fie una dintre variantele:

„… să argumentezi dacă atitudinea oamenilor față de mediu trebuie schimbată sau nu” sau „… să argumentezi dacă atitudinea oamenilor față de mediu poate fi schimbată sau nu”.

Cu alte cuvinte, ceea ce ar fi trebuit să fie o cerință clară și precisă s-a transformat într-o frază ambiguă, care a ridicat semne de întrebare în rândul candidaților.

Subiectele de Bacalaureat sunt elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), aflat în subordinea Ministerului Educației. În mod normal, ele sunt redactate de profesori selectați din toată țara, validate de comisii speciale și trec prin mai multe etape de verificare înainte de a fi trimise în centrele de examen. O eroare de acest tip ridică inevitabil semne de întrebare asupra rigurozității procesului de verificare.

Specialiștii atrag atenția că astfel de greșeli nu sunt doar detalii „nevinovate”. Într-un examen național, unde fiecare punct contează, o formulare ambiguă poate pune elevii în dificultate și chiar influența negativ răspunsurile lor. În plus, pentru un test la limba română, greșeala este cu atât mai gravă, cu cât contrazice chiar principiile pe care ar trebui să le evalueze.