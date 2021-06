Petrecere de pomină în familia lui Cristi Borcea! Gemenii Angelo și Melissa au împlinit 18 ani, iar tatăl lor i-a sărbătorit în mare stil. Vali Vijelie și Tzancă Uraganu au întreținut atmosfera

A fost petrecere mare în familia lui Cristi Borcea! Angelo și Melissa, gemenii pe care îi are împreună cu fosta lui soție, Mihaela, au împlinit vârsta de 18 ani. Părinții i-au sărbătorit în mare stil pe cei doi, iar toată lumea prezentă s-a distrat pe cinste.

Ziua gemenilor, Angelo și Melissa, a fost organizată până în cel mai mic detaliu. Petrecerea majoratului celor doi copii ai lui Cristi Borcea a avut loc la Magic Place Crângași, loc deținut de fostul acționar de la Dinamo. Băuturi fine, mâncăruri delicioase și multă voie bună! De asta au avut parte invitații de seamă ai gemenilor. Printre aceștia s-au numărat frații Turcu, Mario Mutu, Elias Thiess, Alex Bodi, Daniel Olăroiu, dar și tatăl lui, Cosmin Olăroiu.

O dată în viață, copiii lui împlinesc vârsta de 18 ani, motiv pentru care Cristi Borcea nu s-a uitat la bani și i-a chemat pe cei mai în vogă maneliști să întrețină atmosfera. Tzancă Uraganu și Vali Vijelie au făcut show și i-a ridicat pe toți invitații în picioare. Angelo a stat lângă Tzancă, fredonându-i versurile, iar toată lumea a scos telefoanele pentru a imortaliza momentele. (CITEȘTE ȘI: VALENTINA PELINEL ȘI CRISTI BORCEA S-AU FILMAT ÎN TIMP CE S-AU SĂRUTAT CU PATOS ÎN PUBLIC: “IUBIRE ȘI DISTRACȚIE”. DESTINAȚIA DE POVESTE ÎN CARE VOR SĂRBĂTORI ÎNVIEREA LUI IISUS HRISTOS | FOTO)

Gemenii au avut torturi spectaculoase

De asemenea, Alex Bodi a avut parte de dedicații speciale, așa că a scos bani din buzunar pentru a-l ”răsplăti” pe manelist. Ulterior… în mjlocul invitaților, și-a făcut apariția și Vali Vijelie. Cei doi maneliști au cântat cu patos, iar în timp ce dedicațiile curgeau gârlă… Tzancă Uraganu și Vali Vijelie s-au umplut de bani.

Angelo și Melissa au avut două torturi spectaculoase, mai ceva ca la nuntă! Celebrii maneliști le-au cântat ”La mulți ani!”, iar invitații s-au ridicat de la mese și le-au fost alături gemenilor urându-le toate cele bune. (VEZI ȘI: CRISTI BORCEA MAI VREA UN COPIL „PE-AL ZECELEA ȘI GATA”)

Cristi și Mihaela Borcea au împreună 3 copii

Cristi și Mihaela Borcea au împreună trei copii: Patrick, în vârstă de 23 de ani, și gemenii Mihai Angelo și Antonia Melissa, în vârstă de 18 ani. Mândru că are o familie numeroasă, fostul acționar de la Dinamo a mărturisit că toți copiii lui se înțeleg bine între ei și au o relație strânsă unul cu altul.

De asemenea, cu ocazia aniversării lor, Mihaela Borcea le-a transmis gemenilor ei un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. (NU RATA ȘI: CRISTI BORCEA SUFERĂ DE INSOMNIE! NU A MAI DORMIT DE 11 ANI, IAR MEDICII NU ȘTIU CE DIAGNOSTIC SĂ-I PUNĂ! CE SPUNE FOSTUL ACȚIONAR DINAMOVIST)

“La mulţi ani, Melissa, draga mea fiică, ai fost întotdeauna Prinţesa inimii mele!

Îmi amintesc când te-ai născut acum 18 ani… erai un pui de om. O săptămână din viaţa mea mult încercată am trăit un alt coşmar, nu ştiam dacă vei trăi sau nu, viaţa ta era în mâinile Domnului! Mintea îmi e plină de amintiri cu o fetiţă dulce, mititică şi drăgălaşă care mi-a atins inima! De atunci mulţi ani au trecut…

Ai crescut atât de mult, ai devenit o tânără frumoasă, deşteaptă, sensibilă, matură, cu care mă mândresc enorm de mult! Eşti o fiică minunată, eşti tot ce mi-aş fi putut dori, şi, nu uita că, oriunde te-ar duce viaţa, eu voi fi mereu lângă tine şi te voi susţine în tot ceea ce faci. Azi e ziua ta, una din multe altele care vor urma, aşa că urmează-ţi visele, primeşte oportunităţile care ţi se oferă. Să fii bună, pentru ca să poţi să fii fericită, să crezi în ţine, să faci tot ce îţi doreşti, să iubeşti şi să trăieşti! Te iubesc mult!”, i-a transmis Mihaela Borcea fiicei sale.

Mihaela Borcea, meaj și pentru fiul ei

“La mulţi ani, Coculeţ, cum te-am alintat din prima clipă când ai venit pe lume, acum 18 ani, atunci când viaţă mea şi a voastră era în mâinile Domnului. Copilul meu drag ai fost adorabil, glumeţ, pus mereu pe şotii, acum eşţi chipeş şi înţelept! Ai fost precoce, acum eşţi educat. Ai fost mic, acum eşti înalt.

Dar, indiferent de lucrurile care se schimbă, vei rămâne întotdeauna fiul meu, iar legătura dintre noi doi nu o poate rupe nimeni, niciodată!! Azi păşeşţi în viaţa matură şi responsabilă! Îţi urez să intri cu dreptul în această nouă etapă a vieţii tale, să ai parte de o viaţă plăcută, cu experienţe intense, trăiri de neuitat, oameni dragi şi un amalgam de emoţii pozitive. Să ai mereu încredere în ţine şi să-ţi asculţi inima indiferent de orice. Never give up without a fight! Te iubesc mult!”, i-a transmis Mihaela și fiului ei.