Cristi Borcea suferă de insomnie! Nu a mai dormit de 11 ani, iar medicii nu știu ce diagnostic să-i pună! Ce spune fostul acționar dinamovist

Cristi Borcea are probleme cu somnul! De 11 ani nu a mai dormit cum trebuie fostul acționar de la Dinamo, fiind dependent, din câte se pare, de somnifere. Avea să facă dezvăluiri, în premieră.

Cristi Borcea suferă de o formă rară de insomnia acută și doar medicamentele îl mai liniștesc, îl fac să se poată odihni. Acest tip de tulburare a somnului este una care se manifestă pe termen scurt și trece de la sine în maximum o lună. Emoțiile ar fi cele care ar declanșa insomnia de care suferă Borcea. Doar că pentru fostul șef al ”câinilor” starea se prelungește excesiv de mult. A încercat să rezolve neplăcuta situație la clinici din Europa, dar și din Statele Unite. Nu a reușit, deși a fost ajutat chiar și de Ion Țiriac, afaceristul recomandându-i un medic din Germania. (CITEȘTE ȘI: CRISTI BORCEA ȘI-A PROPUS AL 10-LEA COPIL, CE SPUNE VALENTINA PELINEL + DISPUTA DINTRE GHEORGHE TURDA ȘI NICOLETA VOICU SE MUTĂ ÎN INSTANȚĂ)

Cristi Borcea suferă de insomnie! Ce spune fostul acționar dinamovist

Cristi Borcea avea să povestească de coșmarul pe care l-a trăit în închisoare. ”Nu am fost ”nevrozat” în pușcărie dar am avut probleme cu somnul. Și le am și acum. Eu dorm foarte puțin și iau pastile. Fără pastile nu dorm deloc noaptea. A doua zi dorm între o jumătate de oră și o oră. Problema asta a apărut când am pierdut campionatul cu Urziceni, în 2009. Atunci m-a luat nea Ion Țiriac, m-a dus prin Germania, am fost eu în America, am fost în Elveția… Am fost la toți, mi-au pus pe cap…să dorm… N-au putut să facă nimic. Așa că nu aveam ce să fac noaptea în închisoare, m-am apucat de citit. Altceva, ce să faci? Sunt momente și acum, după doi ani, în care visezi ce se întâmpla în pușcărie, rămâi cu traume ”, a povestit Cristi Borcea la emisiunea ”Poezie și delicatețuri” de la Prima TV. (NU RATA: CÂT DE INTENSĂ ESTE VIAȚA INTIMĂ A LUI CRISTI BORCEA! VALENTINA PELINEL: “AVEM LOCURI ÎN CARE PLECĂM DOAR AMÂNDOI”)

În anul 2009, Dinamo pierdea meciul în fața Unirii Urziceni, scor 0-1, printr-un gol al lui Varga. Partida avea să fie condusă de un arbitru strain pe care dinamoviștii l-au acuzat că a tras cu gazdele. Unirea Urziceni avea să câștige apoi cele câteva meciuri până la final și a luat titlul.

