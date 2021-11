Petrecerea de la Loft Susai, întreruptă de poliție! Autoritățile au descins în forță

Minivacanța de 1 decembrie a început în forță, iar după ce ieri s-a stat ore întregi pe DN 1 pentru a se ajunge în stațiunile montane, astăzi, miile de turiști s-au aglomerat în localuri cu renume pentru a se simți bine. La cel mai râvnit loc de la munte, Loft Susai, petrecerea a fost întreruptă de poliție, care și-a făcut apariție pentru a se asigura că normele sanitare sunt respectate. CANCAN.RO are toate detaliile.

Una dintre locațiile în care turiștii se distrează an de an în minivacanța de 1 Decembrie este Loft Susai- clubul care dă tonul petrecerilor, în sezonul rece. Însă, chiar atunci când petrecerea era în toi, iar în boxe răsuna piesa numai bună pentru dans, ”Girls Just Want To Have Fun” (Cyndi Lauper), poliția a descins în forță.

Zeci de oameni ai legii, polițiști și jandarmi, au ajuns la fața locului, făcându-și loc printre petrecăreți. Motivul pentru care aceștia au ”spart” cheful și le-au făcut o surpriză de proporții celor veniți la Loft, îl reprezintă chiar pandemia de COVID-19. În contextul actual, autoritățile vor ca petrecerile să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

În acest sens, la un moment dat se aude vocea unui polițist ”dacă tot porți mască, poart-o așa cum trebuie!”, aceasta atenționând probabil pe unul dintre petrecăreți care uitase, pentru un moment, de regulile sanitare impuse de specialiști, pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2.

Și cum imaginile vorbesc de la sine, CANCAN a intrat în posesia mai multor clipuri filmate chiar de la fața locului, la Loft Susai, acolo unde polițiștii și jandarmii au descins în forță.