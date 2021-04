Pisicile lui Mihai Trăistariu i-au cucerit pe fani: ”Sunt sufletele pure!” VIDEO

Mihai Trăistariu a ajuns la fundul sacului, din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar el a dezvăluit asta, fără reținere, dar supraviețuiește și speră că totul va fi ca înainte. Chiar dacă situația în care se află nu e deloc bună, nu renunță în ruptul capului la pisicuțe, și are multe, pe care le iubește precum ochii din cap.

Mihai Trăistariu este un mare iubitor de animale, iar după pisici e mort. Imaginile pe care le-a urcat pe Instagram sunt un argument mai multe decât suficient. De toate culorile are artistul, pisici care se întind cât sunt ele de lungi chiar pe patul lui Trăistariu. A primit și numeroase aprecieri, de la fanii iubitori și ei de animale. ”Ați locui în casă cu pisici sau câini?”, a scris Mihai Trăistariu în dreptul filmulețului în care pisicile se simt în paradis. Iar replicile au venit imediat, de la admiratorii cântărețului. ”Sigur, am o mâță. Superbi”, ” Da, am două în casă și le iubesc mult de tot, sunt sufletele pure”, ” Bravo, Waw, ce multe ai!!!”, ”Bravo, am și eu”, au reacționa fanii. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE MIHAI TRĂISTARIU NU S-A ÎNSURAT PÂNĂ LA 40 DE ANI: „AM ALES NUMAI DIFERENȚE DE VÂRSTĂ MARI, NU SUNT COLUMBEANU CU MONICA LUI”)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihai Traistariu (@mihaitraistariu)

Mihai Trăistariu, mărturii dureroase despre situația financiară prin care trece

Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece. Artistul a ajuns la fundul sacului și ultimul lucru ce i-a rămas nevândut este mașina sa. A spus totul la Antena Stars. El avea să mărturisească faptul că nu a mai ieșit la o terasă de foarte mult timp întrucât nu-și mai permite să arunce banii pe cafele sau sucuri. Mai mult, cântărețul a spus că de un an de zile, nu i-au mai intrat în cont decât foarte puțini bani, pe care îi drămuiește zi de zi, pentru a putea supraviețui și pentru a avea pe ce să-și cumpere de mâncare. (NU RATA: MIHAI TRĂISTARIU A AJUNS LA FUNDUL SACULUI: „MAI AM 4000 DE LEI ÎN BANCĂ”. CE A FĂCUT ARTISTUL PENTRU A SUPRAVIEȚUI)

„Sunt în pragul depresiei. A trecut un an și ceva de când s-a declanșat pandemia și noi artiștii suntem lăsați pe ultimul loc. Artiștii au rămas uitați de lume. Ajuns să câștig un bănuț mic și foarte puțin și să drămuiesc totul. Nu ies la terase pentru că nu am de unde să cheltui bani. Eu am făcut atâta istorie pentru țara romnească. În viața mea nu am trăit ce trăiesc acum. Recunosc cinstit, sunt în pragul depresiei” a spus Mihai Trăistariu, la Antena Stars.

Sursa foto / video: Instagram