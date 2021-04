Piticu’ de la Simplu, tătic pentru a doua oară! Care este sexul bebelușului. „Tocmai ieri am fost la consult cu soția”

Piticu, fostul membru al trupe Simplu, se pregătește să devină tătic pentru a doua oară. Soția lui este însărcinată, iar la finalul lunii mai va veni pe lume al patrulea membru al familiei.

Piticu este un familist convins și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge bebelușul în brațe. Acesta va deveni tătic de fată pentru a doua oară. Artistul și soția lui și-au unit destinele în anul 2017, iar la scurt timp a venit și primul copil, Dariana.

Având în vedere că se află la al doilea copil, artistul este pregăti pentru tot. Își așteaptă cu nerăbdare fetița, iar până la marele moment încearcă să o obișnuiască pe Dariana cu ideea că de acum va avea o surioară și că va trebui să împartă tot cu ea.

„În luna mai, la sfârșitul lui mai (nr. voi fi tată). Tocmai ieri am fost la consult cu soția și ne-a zâmbit mereu. O să am două fetițe, îți dai seama ce fericit o să fiu. Noi ne-am dorit foarte mult să facem o fetiță, mai mult și-a dorit Dariana, fetița noastră, are 5 ani acum.

Acum o pregătim să nu fie geloasă, vedem când se va întâmpla. Mămica este foarte bine, este mult mai bine decât la Dariana”, a declarat Piticu pentru un post de televiziune.

O familie mare

Nici nu a venit pe lume al doilea copil, iar artistul se gândește deja la următorul. Piticu a mărturisit că își dorește o familie numeroasă și că nu se va opri aici. Artistul a spus că atâția copii cât îi va da Dumnezeu, atâția va face.

„Dacă Dumnezeu vrea să mai facem încă unul și încă unul, atunci mai facem”, a mai spus Piticu.

Sursa foto: Instagram